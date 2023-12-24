Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Пражский стрелок" был украинцем — россияне распространяют очередной фейк arrow

"Пражский стрелок" был украинцем — россияне распространяют очередной фейк

24 декабря 2023 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Пражский стрелок" был украинцем — россияне распространяют очередной фейк
Полицейские возле Карлового университета в Праге. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российскими телеграмм-каналами распространяется информация о том, что "пражский стрелок" якобы был украинцем, эмигрировавшим в Чехию. Речь идет о Давиде Козаке, устроившем стрельбу в Карловом университете в Праге.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

РФ распространяет фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной

Отмечается, что РФ распространяет фейковую информацию, что "пражский стрелок" был этническим галичанином — эмигрантом из Украины.

Россияне распространяют фейк о "Пражском стрелке" и его связях с Украиной
Россияне распространяют фейк о "пражском стрелке" и его связях с Украиной. Фото: ЦПД

По словам российских пропагандистов, чешские медиа не разглашают эту информацию, поскольку украинцы будто бы и так совершили немало тяжких преступлений в стране.

"На самом деле эта информация является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан, заявив на одном из своих брифингов, что "стрелок, Давид Козак, от рождения чех, росший в чешской семье. Он не имел каких-либо отношений с Украиной", — объясняют в Центре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"

Напомним, что на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Начавшего ее 24-летнего мужчину зовут Давид Козак. В результате нападения он убил 15 человек и ранил еще 25 человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме