"Пражский стрелок" был украинцем — россияне распространяют очередной фейк

Полицейские возле Карлового университета в Праге. Фото: Reuters

Российскими телеграмм-каналами распространяется информация о том, что "пражский стрелок" якобы был украинцем, эмигрировавшим в Чехию. Речь идет о Давиде Козаке, устроившем стрельбу в Карловом университете в Праге.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Отмечается, что РФ распространяет фейковую информацию, что "пражский стрелок" был этническим галичанином — эмигрантом из Украины.

Россияне распространяют фейк о "пражском стрелке" и его связях с Украиной. Фото: ЦПД

По словам российских пропагандистов, чешские медиа не разглашают эту информацию, поскольку украинцы будто бы и так совершили немало тяжких преступлений в стране.

"На самом деле эта информация является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан, заявив на одном из своих брифингов, что "стрелок, Давид Козак, от рождения чех, росший в чешской семье. Он не имел каких-либо отношений с Украиной", — объясняют в Центре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"

Напомним, что на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Начавшего ее 24-летнего мужчину зовут Давид Козак. В результате нападения он убил 15 человек и ранил еще 25 человек.