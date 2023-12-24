"Пражский стрелок" был украинцем — россияне распространяют очередной фейк
Российскими телеграмм-каналами распространяется информация о том, что "пражский стрелок" якобы был украинцем, эмигрировавшим в Чехию. Речь идет о Давиде Козаке, устроившем стрельбу в Карловом университете в Праге.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
РФ распространяет фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной
Отмечается, что РФ распространяет фейковую информацию, что "пражский стрелок" был этническим галичанином — эмигрантом из Украины.
По словам российских пропагандистов, чешские медиа не разглашают эту информацию, поскольку украинцы будто бы и так совершили немало тяжких преступлений в стране.
"На самом деле эта информация является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан, заявив на одном из своих брифингов, что "стрелок, Давид Козак, от рождения чех, росший в чешской семье. Он не имел каких-либо отношений с Украиной", — объясняют в Центре.
Напомним, что на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Начавшего ее 24-летнего мужчину зовут Давид Козак. В результате нападения он убил 15 человек и ранил еще 25 человек.
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