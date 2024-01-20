Прикордонники отримали мобільний шпиталь від Нідерландів

Мобільний польовий шпиталь. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь. Його передадуть для роботи бойових медиків на сході країни.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зазначається, що головна особливість шпиталю — це пристосування для роботи за низьких температур.

До складу комплексу входять:

операційний блок;

палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок;

модуль для персоналу.

"Незабаром у цьому шпиталі військові медики будуть рятувати життя поранених бійців на Сході", — розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.

Також ми писали, що ДБР передало ЗСУ металопродукцію білоруської компанії на понад 61 млн доларів.