Прикордонники отримали мобільний шпиталь від Нідерландів
Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь. Його передадуть для роботи бойових медиків на сході країни.
Про це повідомляє ДПСУ.
Польовий шпиталь від Нідерландів
Зазначається, що головна особливість шпиталю — це пристосування для роботи за низьких температур.
До складу комплексу входять:
- операційний блок;
- палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок;
- модуль для персоналу.
"Незабаром у цьому шпиталі військові медики будуть рятувати життя поранених бійців на Сході", — розповіли в ДПСУ.
Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.
Також ми писали, що ДБР передало ЗСУ металопродукцію білоруської компанії на понад 61 млн доларів.
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