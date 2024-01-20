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Пограничники получили мобильный госпиталь от Нидерландов

20 января 2024 12:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники получили мобильный госпиталь от Нидерландов
Мобильный полевой госпиталь. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники получили от Нидерландов мобильный полевой госпиталь. Он будет передан для работы боевых медиков на востоке страны.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Полевой госпиталь от Нидерландов

Отмечается, что главная особенность госпиталя — это приспособление для работы при низких температурах.

В состав комплекса входят:

  • операционный блок;
  • палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек;
  • модуль для персонала

"Вскоре в этом госпитале военные медики будут спасать жизнь раненых бойцов на Востоке", — рассказали в ГНСУ.

Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.

Также мы писали, что ДБР передало ВСУ металлопродукцию белорусской компании более чем на 61 млн долларов.

ВСУ
Нидерланды
пограничники
гуманитарная помощь
война в Украине

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