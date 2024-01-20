Пограничники получили мобильный госпиталь от Нидерландов

Мобильный полевой госпиталь. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники получили от Нидерландов мобильный полевой госпиталь. Он будет передан для работы боевых медиков на востоке страны.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Отмечается, что главная особенность госпиталя — это приспособление для работы при низких температурах.

В состав комплекса входят:

операционный блок;

палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек;

модуль для персонала

"Вскоре в этом госпитале военные медики будут спасать жизнь раненых бойцов на Востоке", — рассказали в ГНСУ.

Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.

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