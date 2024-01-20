Пограничники получили мобильный госпиталь от Нидерландов
Украинские пограничники получили от Нидерландов мобильный полевой госпиталь. Он будет передан для работы боевых медиков на востоке страны.
Об этом сообщает ГПСУ.
Полевой госпиталь от Нидерландов
Отмечается, что главная особенность госпиталя — это приспособление для работы при низких температурах.
В состав комплекса входят:
- операционный блок;
- палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек;
- модуль для персонала
"Вскоре в этом госпитале военные медики будут спасать жизнь раненых бойцов на Востоке", — рассказали в ГНСУ.
Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.
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