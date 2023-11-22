Приносив у жертву людей — Путін помилував сатаніста, який воював за окупантів

Засуджений сатаніст Микола Оголобяк, який воював за окупантів. Фото: росЗМІ

У Росії через участь у війні проти України помилували сатаніста Миколу Оголобяка, який вчиняв ритуальні вбивства підлітків і практикував канібалізм. Указ про звільнення від ув'язнення підписав російський президент Володимир Путін.

Про це повідомляє The Insider.

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Оголобяка було засуджено на 20 років колонії суворого режиму через жорстоке вбивство підлітків у Ярославлі. Втім він отримав помилування від російського президента через те, що воював в російському штрафбаті ЗС РФ "Шторм Z".

У складі ворожого підрозділу Оголобяк воював пів року, але став інвалідом через поранення. Після лікування в шпиталі, він повернувся додому. Нині він живе в Ярославській області. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що бачили його п'яним біля річки, де він щось кричав. Проте його батьки спростовують усі чутки та заявляють, що він інвалід, який постійно перебуває вдома після участі у війні проти України.

"Все змінилося, і те, що там зараз пишуть, це нісенітниця. За Волгою він не гуляв, у чорному не ходить, горілку не п'є. Пишуть, що він ходить п'яний у чорному за Волгою і репетує, голосить. Мене так це розлютило. Це повна нісенітниця", — розповідає батько сатаніста

Оголобяк був у банді сатаністів

Зазначимо, що Оголобяк був у складі банди сатаністів, які протягом 2006-2008 рр. діяли в Ярославлі. До складу входили Олексій Чистяков (Мертвий), Костянтин Баранов (Іклань), Ксенія Ковальова (Гелла), Олександр Воронов (Гітлер), Олексій Соловйов (Пугач), Сергій Карпенко (Дістріс) та Антон Маковкін (Доктор Гот). Вони здійснили жорстоке "ритуальне" вбивство чотирьох підлітків. До речі, в банді найстаршим був саме Оголобяк, якому тоді виповнилося 18 років, тоді як усі інші були неповнолітніми.

У червні 2008 року нелюди зібралися у селищі Текстилів Ярославської області. Підлітки "святкували" прийняття до секти Ксенії Ковальової, яку прийняти могли лише після жертвоприношення тварини.

Того дня Оголобяку подзвонили 15-річна Ольга Пухова та 16-річна Анна Горохова. Дівчата навчалися в ПТУ Ярославля на страхагентів. З Оголобяком вони були знайомі, тому заявили, що хочуть прийти у гості. Тоді один із сектантів, Костянтин Баранов, запропонував принести в жертву не тварин, а дівчат.

Жертви сатаністів. Зліва направо: Ольга Пухова, Ганна Горохова, Варвара Кузьміна та Андрій Сорокін. Джерело: росЗМІ

Коли Ольга та Анна прийшли в гості, їх напоїли й опівночі вивели на пустир, де учасники розпалили вогнище. Сатаністи разом з дівчатами знову випили вина, а потім за заздалегідь погодженим сигналом кинулися на них з ножами. Дівчата загинули на місці.

Після вбивства сектанти прочитали молитву Сатані та розчленували вбитих. З дівчат зняли скальпи, в однієї з жертв вирізали серце, одній відрізали груди. Сектанти засмажили частини тіла та частково з'їли.

Андрій Сорокін. Джерело: росЗМІ

Варвара Кузьміна. Джерело: росЗМІ

Наступного дня до Оголобяка знову в гості прийшли знайомі — 16-річний Андрій Сорокін та 16-річна Варвара Кузьміна, які теж стали жертвами вбивства.

Нагадаємо, що раніше у Ставропольському краї Росії знайшли мертвим екскомандувача шостої армії ВПС та сил ППО РФ Володимира Свиридова та його дружину. Натомість в тимчасово окупованому Луганську загинув колаборант та бойовик ЛНР Михайло Філіпоненко, якого підірвали у власному автомобілі.