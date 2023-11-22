Приносил в жертву людей — Путин помиловал сатаниста, воевавшего за оккупантов

Осужденный сатанист Николай Оголобяк, воевавший за оккупантов. Фото: росСМИ

В России из-за участия в войне против Украины помиловали сатаниста Николая Оголобяка, который совершал ритуальные убийства подростков и практиковал каннибализм. Указ об освобождении от заключения подписал российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает The Insider.

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Оголобяк был осужден на 20 лет колонии строгого режима из-за жестокого убийства подростков в Ярославле. Впрочем, он получил помилование от российского президента из-за того, что воевал в российском штрафбате ВС РФ "Шторм Z".

В составе вражеского подразделения Оголобяк воевал полгода, но стал инвалидом из-за ранений. После лечения в госпитале он вернулся домой. В настоящее время он живет в Ярославской области. Местные жители в соцсетях сообщали, что видели его пьяным у реки, где он что-то кричал. Однако его родители опровергают все слухи и заявляют, что он инвалид, постоянно находящийся дома после участия в войне против Украины.

"Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это чушь. За Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет. Пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, рыдает. Меня так это разозлило. Это полная чушь", — рассказывает отец сатаниста

Оголобяк был в банде сатанистов

Отметим, что Оголобяк был в составе банды сатанистов, действовавших в течение 2006-2008 гг. в Ярославле. В состав входили Алексей Чистяков (Мертвый), Константин (Клык) Баранов, Ксения (Гелла) Ковалева, Александр (Гитлер) Воронов, Алексей (Пугач) Соловьев, Сергей (Дистрис) Карпенко и Антон (Доктор Гот) Маковкин. Они совершили жестокое "ритуальное" убийство 4 подростков. Кстати, в банде самым старшим был именно Оголобяк, которому исполнилось 18 лет, тогда как все остальные были несовершеннолетними.

В июне 2008 года изверги собрались в поселке Текстилей Ярославской области. Подростки "праздновали" принятие в секту Ксении Ковалевой, которую принять могли только после жертвоприношения животного.

В тот день Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Девушки учились в ПТУ Ярославля на страхагентов. С Оголобяком они были знакомы, поэтому заявили, что хотят прийти в гости. Тогда один из сектантов Константин Баранов предложил принести в жертву не животных, а девушек.

Жертвы сатанистов. Слева направо: Ольга Пухова, Анна Горохова, Варвара Кузьмина и Андрей Сорокин. Источник: росСМИ

Когда Ольга и Анна пришли в гости, их напоили и в полночь вывели на пустырь, где участники разожгли костер. Сатанисты вместе с девушками снова выпили вина, а затем по заранее согласованному сигналу бросились на них с ножами. Девушки погибли на месте.

После убийства сектанты прочли молитву Сатане и расчленили убитых. С девушек сняли скальпы, у одной из жертв вырезали сердце, одной отрезали грудь. Сектанты зажарили части тела и частично съели.

Андрей Сорокин. Источник: росСМИ

Варвара Кузьмина. Источник: росСМИ

На следующий день к Оголобяку снова в гости пришли знакомые — 16-летний Андрей Сорокин и 16-летняя Варвара Кузьмина, которые тоже стали жертвами убийства.

Напомним, что ранее в Ставропольском крае России обнаружили мертвым экс-командующего шестой армии ВВС и сил ПВО РФ Владимира Свиридова и его супругу. В то же время во временно оккупированном Луганске погиб коллаборант и боевик ЛНР Михаил Филипоненко, которого взорвали в собственном автомобиле.