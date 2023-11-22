Приносил в жертву людей — Путин помиловал сатаниста, воевавшего за оккупантов
В России из-за участия в войне против Украины помиловали сатаниста Николая Оголобяка, который совершал ритуальные убийства подростков и практиковал каннибализм. Указ об освобождении от заключения подписал российский президент Владимир Путин.
Об этом сообщает The Insider.
Сатанист воевал за оккупантов
Оголобяк был осужден на 20 лет колонии строгого режима из-за жестокого убийства подростков в Ярославле. Впрочем, он получил помилование от российского президента из-за того, что воевал в российском штрафбате ВС РФ "Шторм Z".
В составе вражеского подразделения Оголобяк воевал полгода, но стал инвалидом из-за ранений. После лечения в госпитале он вернулся домой. В настоящее время он живет в Ярославской области. Местные жители в соцсетях сообщали, что видели его пьяным у реки, где он что-то кричал. Однако его родители опровергают все слухи и заявляют, что он инвалид, постоянно находящийся дома после участия в войне против Украины.
"Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это чушь. За Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет. Пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, рыдает. Меня так это разозлило. Это полная чушь", — рассказывает отец сатаниста
Оголобяк был в банде сатанистов
Отметим, что Оголобяк был в составе банды сатанистов, действовавших в течение 2006-2008 гг. в Ярославле. В состав входили Алексей Чистяков (Мертвый), Константин (Клык) Баранов, Ксения (Гелла) Ковалева, Александр (Гитлер) Воронов, Алексей (Пугач) Соловьев, Сергей (Дистрис) Карпенко и Антон (Доктор Гот) Маковкин. Они совершили жестокое "ритуальное" убийство 4 подростков. Кстати, в банде самым старшим был именно Оголобяк, которому исполнилось 18 лет, тогда как все остальные были несовершеннолетними.
В июне 2008 года изверги собрались в поселке Текстилей Ярославской области. Подростки "праздновали" принятие в секту Ксении Ковалевой, которую принять могли только после жертвоприношения животного.
В тот день Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Девушки учились в ПТУ Ярославля на страхагентов. С Оголобяком они были знакомы, поэтому заявили, что хотят прийти в гости. Тогда один из сектантов Константин Баранов предложил принести в жертву не животных, а девушек.
Когда Ольга и Анна пришли в гости, их напоили и в полночь вывели на пустырь, где участники разожгли костер. Сатанисты вместе с девушками снова выпили вина, а затем по заранее согласованному сигналу бросились на них с ножами. Девушки погибли на месте.
После убийства сектанты прочли молитву Сатане и расчленили убитых. С девушек сняли скальпы, у одной из жертв вырезали сердце, одной отрезали грудь. Сектанты зажарили части тела и частично съели.
На следующий день к Оголобяку снова в гости пришли знакомые — 16-летний Андрей Сорокин и 16-летняя Варвара Кузьмина, которые тоже стали жертвами убийства.
Напомним, что ранее в Ставропольском крае России обнаружили мертвым экс-командующего шестой армии ВВС и сил ПВО РФ Владимира Свиридова и его супругу. В то же время во временно оккупированном Луганске погиб коллаборант и боевик ЛНР Михаил Филипоненко, которого взорвали в собственном автомобиле.
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