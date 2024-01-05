Притула показав, як саме fpv-дрони знищують окупантів на передовій

Окупанти намагаються сховатися від дрона в окопі. Фото: скриншот

Вже ні для кого не секрет, що війна, яку розв'язала Росія проти України увійде в аннали військових історії та мистецтва. Зокрема, завдяки вражаючим за своїми масштабами використанням бойових дронів обома сторонами.

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула показав ефектне відео роботи fpv-дронів по ворогу.

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Ефектна робота fpv-дронів

"Кілька місяців частина відеороликів із застосуванням fpv-дронів "лежала на полиці". Справа була в тому, що не хотілося передчасно "спалити" саме спосіб застосування цих fpv", — повідомив Притула.

Втім, як пояснив Притула, зважаючи на те, що останнім часом подібне використання fpv-дронів перестало бути секретом для ворога, він вирішив показати, як вони працюють. Волонтер зазначив, що час від часу викладатиме нові відео.

"Прошу помилуватись тим, як майстерна робота воїнів 8 полку спецназу зменшила вартість життя окупантів та їхньої техніки до вартості б/ч", — розповів Притула.

Наостанок він нагадав, що fpv-дрони самі себе не куплять і в даний момент триває збір на "Рій помсти 2.0".

Раніше ми розповідали, що телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про те, що купує під час війни. А ще про те, що купує для нього його дружина.

Також ми повідомляли, що Притула різко розкритикував міських голів за "барабанні" тендери під час війни.