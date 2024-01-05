Притула показал, как именно fpv-дроны уничтожают оккупантов на передовой

Оккупанты пытаются спрятаться от дрона в окопе. Фото: скриншот

Уже ни для кого не секрет, что война, которую развязала Россия против Украины, войдет в анналы военных истории и искусства. В частности, благодаря поразительным по своим масштабам использованием боевых дронов обеими сторонами.

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула показал эффектное видео работы fpv-дронов по врагу.

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Эффектная работа fpv-дронов

"Несколько месяцев часть видеороликов с применением fpv-дронов "лежала на полке". Дело было в том, что не хотелось преждевременно "сжечь" именно способ применения этих fpv", — сообщил Притула.

Впрочем, как объяснил Притула, учитывая, что в последнее время подобное использование fpv-дронов перестало быть секретом для врага, он решил показать, как они работают. Волонтер отметил, что время от времени будет выкладывать новые видео.

"Прошу полюбоваться тем, как искусная работа воинов 8 полка спецназа снизила стоимость жизни кафиров и их техники до стоимости б/ч", — рассказал Притула.

В заключение он напомнил, что fpv-дроны сами себя не купят и в данный момент продолжается сбор на "Рой мести 2.0".

Ранее мы рассказывали, что телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о том, что покупает во время войны. А еще о том, что покупает для него его жена.

Также мы сообщали, что Притула подверг резкой критике городских голов за "барабанные" тендеры во время войны.