Прив'язуються до дат — військовий експерт назвав ймовірний день чергового удару РФ
Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан заявив, що наступного разу нову атаку на Україну ворог може здійснити використавши 100 ракет. Є ймовірність, що це трапиться ближче до другої річниці повномасштабної агресії Росії.
Про це повідомляє ТСН.
Світан про російські обстріли України
"Була атака, під час якої ворог використав до 50 ракет. Це середня атака. Її вони могли готувати близько 5-7 днів. Те, що вони готували цю атаку два тижні, а не тиждень — це сталося через те, що ми збили літак А-50. Росіянам був потрібен час для переналаштування, уточнити маршрути для іншого такого ж літака. Малі атаки, коли використовуються кілька ракет, вони можуть здійснювати хоч кожного дня, а велику масовану, таку, яка була на новорічні свята, з використанням сотні ракет — один раз на місяць-півтора. Тобто ближче до 23-24 лютого вони будуть готувати масовану атаку. А такі атаки, які були 23 січня, можливі раз на тиждень", — зазначив Світан.
На його думку, коли ворог вдається до масової атаки, то найімовірніше він має інформаційну мету — відзвітувати, що Україну накрило сотні ракет.
"В таких випадках вони прив’язуються до дат. Можуть, наприклад, до 23 лютого — дня російської недоармії. Але ми теж будемо готуватися", — наголосив Світан.
Нагадаємо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія обстрілює Україну ракетами, щоб виснажити її протиповітряну оборону. В результаті цього українському керівництву доводиться ухвалювати "важкі рішення" щодо використання ракет.
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