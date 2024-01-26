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Прив'язуються до дат — військовий експерт назвав ймовірний день чергового удару РФ

26 січня 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прив'язуються до дат — військовий експерт назвав ймовірний день чергового удару РФ
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан заявив, що наступного разу нову атаку на Україну ворог може здійснити використавши 100 ракет. Є ймовірність, що це трапиться ближче до другої річниці повномасштабної агресії Росії.

Про це повідомляє ТСН.

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"Була атака, під час якої ворог використав до 50 ракет. Це середня атака. Її вони могли готувати близько 5-7 днів. Те, що вони готували цю атаку два тижні, а не тиждень — це сталося через те, що ми збили літак А-50. Росіянам був потрібен час для переналаштування, уточнити маршрути для іншого такого ж літака. Малі атаки, коли використовуються кілька ракет, вони можуть здійснювати хоч кожного дня, а велику масовану, таку, яка була на новорічні свята, з використанням сотні ракет — один раз на місяць-півтора. Тобто ближче до 23-24 лютого вони будуть готувати масовану атаку. А такі атаки, які були 23 січня, можливі раз на тиждень", — зазначив Світан.

На його думку, коли ворог вдається до масової атаки, то найімовірніше він має інформаційну мету — відзвітувати, що Україну накрило сотні ракет.

"В таких випадках вони прив’язуються до дат. Можуть, наприклад, до 23 лютого — дня російської недоармії. Але ми теж будемо готуватися", — наголосив Світан. 

Нагадаємо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія обстрілює Україну ракетами, щоб виснажити її протиповітряну оборону. В результаті цього українському керівництву доводиться ухвалювати "важкі рішення" щодо використання ракет.

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Росія
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