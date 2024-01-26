Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Привязываются к датам — военный эксперт назвал вероятный день очередного удара РФ arrow

Привязываются к датам — военный эксперт назвал вероятный день очередного удара РФ

26 января 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Привязываются к датам — военный эксперт назвал вероятный день очередного удара РФ
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан заявил, что в следующий раз новую атаку на Украину враг может осуществить, используя 100 ракет. Есть вероятность, что это произойдет ближе ко второй годовщине полномасштабной агрессии России.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Свитан о российских обстрелах Украины

"Была атака, во время которой враг использовал до 50 ракет. Это средняя атака. Ее они могли готовить около 5-7 дней. То, что они готовили эту атаку две недели, а не неделю — это произошло из-за того, что мы сбили самолет А-50. Россиянам требовалось время для перенастройки, уточнить маршруты для другого такого же самолета. Малые атаки, когда используются несколько ракет, они могут совершать хоть каждый день, а большую массированную, такую, которая была на новогодние праздники, с использованием сотни ракет — один раз в месяц-полтора. То есть ближе к 23-24 февраля они будут готовить массированную атаку. А такие атаки, которые были 23 января, возможны раз в неделю", — отметил Свитан.

По его мнению, когда враг прибегает к массовой атаке, то, скорее всего, он имеет информационную цель — отчитаться, что Украину накрыло сотни ракет.

"В таких случаях они привязываются к датам. Могут, например, до 23 февраля — дня российской недоармии. Но мы тоже будем готовиться", — подчеркнул Свитан.

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия обстреливает Украину ракетами, чтобы истощить ее противовоздушную оборону. В результате украинскому руководству приходится принимать "трудные решения" по использованию ракет.

обстрелы
даты
ракеты
война в Украине
війна
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме