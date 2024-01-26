Привязываются к датам — военный эксперт назвал вероятный день очередного удара РФ

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан заявил, что в следующий раз новую атаку на Украину враг может осуществить, используя 100 ракет. Есть вероятность, что это произойдет ближе ко второй годовщине полномасштабной агрессии России.

Об этом сообщает ТСН.

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"Была атака, во время которой враг использовал до 50 ракет. Это средняя атака. Ее они могли готовить около 5-7 дней. То, что они готовили эту атаку две недели, а не неделю — это произошло из-за того, что мы сбили самолет А-50. Россиянам требовалось время для перенастройки, уточнить маршруты для другого такого же самолета. Малые атаки, когда используются несколько ракет, они могут совершать хоть каждый день, а большую массированную, такую, которая была на новогодние праздники, с использованием сотни ракет — один раз в месяц-полтора. То есть ближе к 23-24 февраля они будут готовить массированную атаку. А такие атаки, которые были 23 января, возможны раз в неделю", — отметил Свитан.

По его мнению, когда враг прибегает к массовой атаке, то, скорее всего, он имеет информационную цель — отчитаться, что Украину накрыло сотни ракет.

"В таких случаях они привязываются к датам. Могут, например, до 23 февраля — дня российской недоармии. Но мы тоже будем готовиться", — подчеркнул Свитан.

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия обстреливает Украину ракетами, чтобы истощить ее противовоздушную оборону. В результате украинскому руководству приходится принимать "трудные решения" по использованию ракет.