Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Привиди" ліквідували ворога українською гвинтівкою з 800 метрів arrow

"Привиди" ліквідували ворога українською гвинтівкою з 800 метрів

28 вересня 2023 12:34
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
"Привиди" ліквідували ворога українською гвинтівкою з 800 метрів
Українські воїни знищують окупантів. Фото: facebook.com/usofcom (ілюстративне фото)
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський продемонстрував як група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького потрапили у російського солдата з дистанції 800 метрів. Була використана українська гвинтівка UAR -10.

Відповідне відео він опублікував в своєму телеграмі

Читайте також:

 

Хто такі "Привиди"

Група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького — спеціальна військова частина Збройних сил України, підпорядкована командуванню Сухопутних військ. 

Була початково сформована 1992 року як 1-й полк Національної гвардії України в Києві. Після 2017 року встановлене повне найменування Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького відновило українську військову традицію — називати військові формування за іменами видатних козацьких гетьманів, полковників та отаманів. 

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну бійці бригади неодноразово відзначались влучними попаданнями у ворожі ракети, які обстрілювали столицю.  Здобувши перемогу в битві за Київ бригада була задіяна у боях на сході нашої країни, а саме: під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою.

На початку липня 2023 снайпер цього підрозділу із позивним "Альфа" знищив ворога із відстані 1200 метрів.

Що відомо про UAR-10

Гвинтівку UAR-10 виготовляє українське підприємство "Зброяр" з вітчизняних та американських комплектуючих. 85% деталей "Зброяр" виробляє самостійно на своїх потужностях. Цю зброю можна вважати аналогом американської автоматичної гвинтівки AR-10. 

Хромований зсередини ствол, виготовлений із неіржавіючої сталі. Його ресурс складає сім тисяч пострілів. Гвинтівка має зручну конструкцію: може бути розібрана на дві складові. Це дозволяє зменшити її габарити та забезпечує компактність при транспортуванні. Ствол гвинтівки консольно закріплений, чим досягається стабільність пристрілювання.

За рахунок автоматики на відведенні порохових газів є можливість здійснювати до 21 пострілу за хвилину. Під час стрільби розсіювання від точки прицілювання становить до 3 см, а прицільна дальність ураження — до 1200 метрів. 

До слова, раніше повідомлялося, що Дуда назвав умови надання зброї та техніку, яку Польща надішле Україні. 

 

 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз