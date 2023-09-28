"Привиди" ліквідували ворога українською гвинтівкою з 800 метрів

Українські воїни знищують окупантів. Фото: facebook.com/usofcom (ілюстративне фото)

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський продемонстрував як група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького потрапили у російського солдата з дистанції 800 метрів. Була використана українська гвинтівка UAR -10.

Відповідне відео він опублікував в своєму телеграмі.

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Хто такі "Привиди"

Група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького — спеціальна військова частина Збройних сил України, підпорядкована командуванню Сухопутних військ.

Була початково сформована 1992 року як 1-й полк Національної гвардії України в Києві. Після 2017 року встановлене повне найменування Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького відновило українську військову традицію — називати військові формування за іменами видатних козацьких гетьманів, полковників та отаманів.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну бійці бригади неодноразово відзначались влучними попаданнями у ворожі ракети, які обстрілювали столицю. Здобувши перемогу в битві за Київ бригада була задіяна у боях на сході нашої країни, а саме: під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою.

На початку липня 2023 снайпер цього підрозділу із позивним "Альфа" знищив ворога із відстані 1200 метрів.

Що відомо про UAR-10

Гвинтівку UAR-10 виготовляє українське підприємство "Зброяр" з вітчизняних та американських комплектуючих. 85% деталей "Зброяр" виробляє самостійно на своїх потужностях. Цю зброю можна вважати аналогом американської автоматичної гвинтівки AR-10.

Хромований зсередини ствол, виготовлений із неіржавіючої сталі. Його ресурс складає сім тисяч пострілів. Гвинтівка має зручну конструкцію: може бути розібрана на дві складові. Це дозволяє зменшити її габарити та забезпечує компактність при транспортуванні. Ствол гвинтівки консольно закріплений, чим досягається стабільність пристрілювання.

За рахунок автоматики на відведенні порохових газів є можливість здійснювати до 21 пострілу за хвилину. Під час стрільби розсіювання від точки прицілювання становить до 3 см, а прицільна дальність ураження — до 1200 метрів.

До слова, раніше повідомлялося, що Дуда назвав умови надання зброї та техніку, яку Польща надішле Україні.