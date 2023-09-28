"Призраки" ликвидировали врага украинской винтовкой с 800 метров

Фото: facebook.com/usofcom (иллюстративное фото) Украинские воины уничтожают оккупантов

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский продемонстрировал как группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого попали в русского солдата с дистанции 800 метров. Была использована украинская винтовка UAR-10.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмме .

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Кто такие "Призраки"

Группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого — специальная воинская часть Вооруженных сил Украины, подчиненная командованию Сухопутных войск.

Была первоначально сформирована в 1992 году как 1-й полк Национальной гвардии Украины в Киеве. После 2017 установлено полное наименование Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого возобновило украинскую военную традицию — называть военные формирования по именам выдающихся казацких гетманов, полковников и атаманов.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину бойцы бригады неоднократно отмечались точными попаданиями во вражеские ракеты, обстреливавшие столицу. Одержав победу в битве за Киев, бригада была задействована в боях на востоке нашей страны, а именно: под Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой.

В начале июля 2023 года снайпер этого подразделения с позывным "Альфа" уничтожил врага с расстояния 1200 метров.

Что известно об UAR-10

Винтовку UAR-10 производит украинское предприятие "Оружейник" из отечественных и американских комплектующих. 85% деталей "Оружейник" производит самостоятельно на своих мощностях. Это оружие можно считать аналогом американской автоматической винтовки AR-10.

Хромированный изнутри ствол, изготовленный из нержавеющей стали. Его ресурс составляет семь тысяч выстрелов. Винтовка имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составляющие. Это позволяет снизить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки.

За счет автоматики на отводе пороховых газов есть возможность производить до 21 выстрела в минуту. При стрельбе рассеяние от точки прицеливания составляет до 3 см, а прицельная дальность поражения — до 1200 метров.

К слову, ранее сообщалось, что Дуда назвал условия предоставления оружия и техники, которую Польша пришлет Украине.