Про що засвідчили ракетні атаки РФ у вересні
Російський агресор не відмовився від ідеї масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Україні. Різке зростання кількості ракетних обстрілів у вересні підтверджує плани окупантів на майбутні удари по енергетичній інфраструктурі.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Вересневий сигнал
"У вересні ми могли спостерігати різке зростання ракетних обстрілів порівняно із попереднім місяцем. Це свідчення того, що Російська Федерація має певний запас засобів ураження", — зазначив Дмитро Снєгирьов.
Крім того, Росія не відмовилася від своєї стратегії масових ударів по об’єктах критичної інфраструктури — це потрібно окупантам для того, аби примусити Україну до переговорів на її умовах.
Чим росіяни битимуть по ближніх містах
Для обстрілів прифронтових міст — Херсона, Харкова, Миколаєва — будуть використовуватися зенітні ракети С-300, модернізовані для завдання ударів по наземних цілях.
"За оцінками спеціалістів, у росіян таких ракет близько 3000 штук. Втім, у більшості з них термін придатності уже граничний — але якщо хоча б тисяча залишилася, це достатньо для завдання серйозних руйнувань в українських містах", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що тільки у ніч з 20 на 21 вересня українська ППО лише над Києвом збила понад 20 російських повітряних цілей.