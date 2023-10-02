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Про що засвідчили ракетні атаки РФ у вересні

2 жовтня 2023 22:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Про що засвідчили ракетні атаки РФ у вересні
Наслідки вересневого удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський агресор не відмовився від ідеї масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Україні. Різке зростання кількості ракетних обстрілів у вересні підтверджує плани окупантів на майбутні удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Вересневий сигнал

"У вересні ми могли спостерігати різке зростання ракетних обстрілів порівняно із попереднім місяцем. Це свідчення того, що Російська Федерація має певний запас засобів ураження", — зазначив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, Росія не відмовилася від своєї стратегії масових ударів по об’єктах критичної інфраструктури — це потрібно окупантам для того, аби примусити Україну до переговорів на її умовах.

Чим росіяни битимуть по ближніх містах

Для обстрілів прифронтових міст — Херсона, Харкова, Миколаєва — будуть використовуватися зенітні ракети С-300, модернізовані для завдання ударів по наземних цілях.

"За оцінками спеціалістів, у росіян таких ракет близько 3000 штук. Втім, у більшості з них термін придатності уже граничний — але якщо хоча б тисяча залишилася, це достатньо для завдання серйозних руйнувань в українських містах", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що тільки у ніч з 20 на 21 вересня українська ППО лише над Києвом збила понад 20 російських повітряних цілей.

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