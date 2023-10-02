О чем свидетельствуют ракетные атаки РФ в сентябре

Последствия сентябрьского удара по Одессе Фото: Новини.LIVE

Российский агрессор не отказался от идеи массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре в Украине. Резкий рост количества ракетных обстрелов в сентябре подтверждает планы оккупантов на будущие удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"В сентябре мы могли наблюдать резкий рост ракетных обстрелов по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельство того, что у Российской Федерации есть определенный запас средств поражения", — отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, Россия не отказалась от своей стратегии массовых ударов по объектам критической инфраструктуры — это нужно оккупантам для того, чтобы принудить Украину к переговорам на ее условиях.

Чем россияне будут бить по ближним городам

Для обстрелов прифронтовых городов — Херсона, Харькова, Николаева — будут использоваться зенитные ракеты С-300, модернизированные для нанесения ударов по наземным целям.

"По оценкам специалистов, у россиян таких ракет около 3000 штук. Впрочем, у большинства из них срок годности уже предельный — но если хотя бы тысяча осталась, это достаточно для нанесения серьезных разрушений в украинских городах", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что только в ночь с 20 на 21 сентября украинская ПВО только над Киевом сбила более 20 российских воздушных целей.