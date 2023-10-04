Проблеми на Заході та справедливість в Україні: як ці фактори впливають на мобілізацію

Мобілізовані українці. Фото: Нацгвардія України

Посилення мобілізації в Україні, про що говорить Бен Воллес, потрібно з кількох важливих причин. Це і можливе зменшення допомоги з боку Заходу, і суспільний запит українців на справедливість.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Читайте також:

Погіршення ставлення до України на Заході

В обставинах, які складаються в політичному істеблішменті таких наших союзників, як Польща та США, коли можливе зменшення військової допомоги — Україна має більше покладатися на власні сили.

"Саме для цього і потрібно посилити мобілізацію", — упевнений ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Пам’ять про революцію

Крім того, генерал-лейтенант наголосив, що Україна і українці мають відштовхуватися від ідеалів останньої революції, Революції Гідності – тому у суті підходу до захисту вітчизни має бути закладений принцип справедливості.

"Як мінімум треба облікувати усе чоловіче населення віком від 18 до 60 років. Потім перевірити його — хто придатний до війни, хто ні, якщо не придатний воювати, то варто залучати до інженерних робіт, обладнання окопів тощо. Бо зараз виходить так, що одні українці виконують свій громадянський обов’язок на фронті, а інші жирують в ресторанах та спортивних клубах", — підкреслив Ігор Романенко.

Нагадаємо, що днями Бен Воллес, який донедавна обіймав посаду міністра оборони Великої Британії, заявив у інтерв’ю британському виданню The Guardian, що мобілізація в Україні має бути посилена. Зокрема, за словами Воллеса, активніше мають залучатися до армії молоді люди, оскільки середній вік бійців на фронті, за його словами, понад 40 років.