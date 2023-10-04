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Проблемы на Западе и справедливость в Украине: как эти факторы влияют на мобилизацию

4 октября 2023 18:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Проблемы на Западе и справедливость в Украине: как эти факторы влияют на мобилизацию
Мобилизированные украинцы. Фото: Нацгвардия Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Усиление мобилизации в Украине, о чем говорит Бен Уоллес, требуется по нескольким важным причинам. Это и возможное уменьшение помощи со стороны Запада, и общественный запрос украинцев на справедливость.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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В обстоятельствах, которые складываются в политическом истеблишменте таких наших союзников, как Польша и США, когда возможно уменьшение военной помощи, Украина должна больше полагаться на собственные силы.

"Именно для этого и нужно усилить мобилизацию", — уверен эксзамначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Память о революции

Кроме того, генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина и украинцы должны отталкиваться от идеалов последней революции, Революции Достоинства – поэтому, по сути, в подходе к защите отечества должен быть заложен принцип справедливости.

"Как минимум надо учесть все мужское население в возрасте от 18 до 60 лет. Затем проверить его — кто годен к войне, кто нет, если не годен воевать, то стоит привлекать к инженерным работам, оборудованию окопов и т.д. Потому что сейчас получается так, что одни украинцы выполняют свой гражданский долг на фронте, а другие жируют в ресторанах и спортивных клубах", — подчеркнул Игорь Романенко.

Напомним, что на днях Бен Уоллес, до недавнего времени занимавший пост министра обороны Великобритании, заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что мобилизация в Украине должна быть усилена. В частности, по словам Уоллеса, активнее должны привлекаться в армию молодые люди, поскольку средний возраст бойцов на фронте, по его словам, более 40 лет.

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