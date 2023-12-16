Продовжується повітряна тривога зараз 16 грудня — ворожі "шахеди" дісталися столиці

Продовжується повітряна тривога — ворожі "шахеди" дісталися півночі
Повітряна тривога зараз, 16 грудня, продовжується. Атака безпілотників ворога на низку "червоних" областей триває, так само як і робота ППО по цілях. Так, БпЛА збивали також в Київській області та Києві.
Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Продовжується повітряна тривога зараз 16 грудня
За словами українських військових, у Броварському районі виявили БпЛА, які рухаються в бік Києва.
Також декілька груп безпілотників прямують північно-західним курсом через південь Кіровоградської області.
Оновлено 00:28. Тим часом повітряна тривога в Україні, що вигнулась на мапі областей знаком питання, продовжується. Під загрозою такі області:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Оновлено 00:40. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про проліт БпЛА над Херсоном.
Оновлено 00:48. Також мер Києва Віталій Кличко повідомляє про рух ворожих "шахедів" в бік центру Києва.
"Ванек" попереджає про загрозу для Київської, Херсонської та Миколаївської областей.
Оновлено 00:51. Небезпека перебралась і на Черкаську область. В деяких областях пролунав відбій.
Оновлено 00:58. "Загроза не минула. З Чернігівщини в бік столиці рухаються ще дві групи БпЛА", — попереджає Кличко.
Оновлено 01:05. Повітряні сили повідомляють про напрямок руху безпілотників:
- в районі Первомайська північно-західним курсом;
- через Херсон північним напрямком;
- в районі Умані південно-західним курсом.
"+БпЛА з півночі заходять в Чернігівський район, курс південно-західний", — також повідомляють військові.
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