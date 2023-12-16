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Продовжується повітряна тривога — ворожі "шахеди" дісталися півночі

16 грудня 2023 00:24
оновлено: 01:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Продовжується повітряна тривога зараз 16 грудня — ворожі "шахеди" дісталися столиці
Безпілотники летять високо в небі. Фото: Одеський двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз, 16 грудня, продовжується. Атака безпілотників ворога на низку "червоних" областей триває, так само як і робота ППО по цілях. Так, БпЛА збивали також в Київській області та Києві. 

Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Продовжується повітряна тривога зараз 16 грудня

За словами українських військових, у Броварському районі виявили БпЛА, які рухаються в бік Києва.

Також декілька груп безпілотників прямують північно-західним курсом через південь Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:28. Тим часом повітряна тривога в Україні, що вигнулась на мапі областей знаком питання, продовжується. Під загрозою такі області:

  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

Оновлено 00:40. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про проліт БпЛА над Херсоном.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:48. Також мер Києва Віталій Кличко повідомляє про рух ворожих "шахедів" в бік центру Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

"Ванек" попереджає про загрозу для Київської, Херсонської та Миколаївської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:51. Небезпека перебралась і на Черкаську область. В деяких областях пролунав відбій.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

Оновлено 00:58. "Загроза не минула. З Чернігівщини в бік столиці рухаються ще дві групи БпЛА", — попереджає Кличко.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 01:05. Повітряні сили повідомляють про напрямок руху безпілотників:

  • в районі Первомайська північно-західним курсом;
  • через Херсон північним напрямком;
  • в районі Умані південно-західним курсом.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

"+БпЛА з півночі заходять в Чернігівський район, курс південно-західний", — також повідомляють військові.

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