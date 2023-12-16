Продолжается воздушная тревога сейчас 16 декабря - вражеские "шахеды" добрались до столицы

Продолжается воздушная тревога - вражеские "шахеды" достались северу
Воздушная тревога сейчас, 16 декабря, продолжается. Атака беспилотников врага на череду "красных" областей продолжается, равно как и работа ПВО по целям. Так, БПЛА избивали также в Киевской области и Киеве.
Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 16 декабря
По словам украинских военных, в Броварском районе обнаружили БПЛА, двигающиеся в сторону Киева.
Также несколько групп беспилотников следуют северо-западным курсом через юг Кировоградской области.
Обновлено 00:28. Тем временем воздушная тревога в Украине, выгнувшаяся на карте областей вопросительным знаком, продолжается. Под угрозой следующие области:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 00:40. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о пролете БпЛА над Херсоном.
Обновлено 00:48. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщает о движении вражеских "шахедов" в сторону центра Киева.
"Ванек" предупреждает об угрозе Киевской, Херсонской и Николаевской областей.
Обновлено 00:51. Опасность перебралась и в Черкасскую область. В некоторых областях раздался отбой.
Обновлено 00:58. "Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БпЛА" , — предупреждает Кличко.
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