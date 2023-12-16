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Продолжается воздушная тревога - вражеские "шахеды" достались северу

16 декабря 2023 00:24
обновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 16 декабря - вражеские "шахеды" добрались до столицы
Беспилотники улетают высоко в небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога сейчас, 16 декабря, продолжается. Атака беспилотников врага на череду "красных" областей продолжается, равно как и работа ПВО по целям. Так, БПЛА избивали также в Киевской области и Киеве.

Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 16 декабря

По словам украинских военных, в Броварском районе обнаружили БПЛА, двигающиеся в сторону Киева.

Также несколько групп беспилотников следуют северо-западным курсом через юг Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:28. Тем временем воздушная тревога в Украине, выгнувшаяся на карте областей вопросительным знаком, продолжается. Под угрозой следующие области:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

Обновлено 00:40. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о пролете БпЛА над Херсоном.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:48. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщает о движении вражеских "шахедов" в сторону центра Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

"Ванек" предупреждает об угрозе Киевской, Херсонской и Николаевской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:51. Опасность перебралась и в Черкасскую область. В некоторых областях раздался отбой.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

Обновлено 00:58. "Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БпЛА" , — предупреждает Кличко.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

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