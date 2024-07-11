Удар по "Охматдиту" — ГУР отримало фото російських офіцерів, які керували атакою

Наслідки влучання російської ракети в "Охматдет". Фото: Telegram "Охматдит"

Російський пілот із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві передав українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини. Окрім того, він переслав приватні світлини командного складу свого підрозділу.

Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на свої джерела в українській розвідці у четвер, 11 липня.

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Відомо, що саме 22-а важка бомбардувальна авіадивізія, яка базується на аеродромі "Енгельс", постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

Льотчик скористався чатботом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В розвідці розповіли, що російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Через це він вирішив надати українській стороні важливі світлини та документи.

У розвідці зазначають, що первинне дослідження переданих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Зокрема, там є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин та багато іншого.

Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Також є приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї ВБАД у ресторані "Неаполь", який розташований в Енгельсі.

На цих знімках можна побачити представників командного складу підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації Військово-космічних сил РФ.

Групове фото російських офіцерів у ресторані "Неаполь". Фото: Інформаційний спротив

Російські офіцери святкують нове призначення свого командира. Фото: Інформаційний спротив

Раніше ми повідомляли, що лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця розповів, що медзаклад відновлює роботу після обстрілу. Медики вже здійснюють трансплантації кісткового мозку.

Нагадаємо, що внаслідок терористичної атаки на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою.

Також ми писали, що у Львові попрощалися з лікаркою Світланою Лук'янчук, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Церемонія прощання пройшла у Гарнізонній церкві. Поховали Світлану на Голосківському кладовищі.