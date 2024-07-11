Удар по "Охматдету" — ГУР получило фото российских офицеров, управлявших атакой

Проснулась совесть — пилот РФ передал Украине фото своих командиров после удара по "Охматдету"
Российский пилот из 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве передал украинской разведке документы о деятельности его воинской части. Кроме того, он переслал частные фото командного состава своего подразделения.
Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на свои источники в украинской разведке в четверг, 11 июля.
Пилот РФ слил информацию о своих командирах
Известно, что именно 22-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия, базирующаяся на аэродроме Энгельс, постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.
Летчик воспользовался чатом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В разведке рассказали, что российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и, как и некоторые из его коллег, не понимает, зачем их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил предоставить украинской стороне важные фотографии и документы.
В разведке отмечают, что первичное исследование переданных материалов доказывает их значительную важность. В частности, там есть документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и многое другое.
Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.
Также есть частные фото по празднованию по случаю назначения начальника штаба 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22-й УБАД в ресторане "Неаполь", расположенном в Энгельсе.
На этих снимках можно увидеть представителей командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, командование дальней авиации Военно-космических сил РФ.
Ранее мы сообщали, что врач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Александр Лисица рассказал, что медучреждение возобновляет работу после обстрела. Медики уже осуществляют трансплантацию костного мозга.
Напомним, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.
Также мы писали, что во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет". Церемония прощания прошла в Гарнизонном храме. Похоронили Светлану на Голосковском кладбище.
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