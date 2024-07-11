Удар по "Охматдету" — ГУР получило фото российских офицеров, управлявших атакой

Последствия попадания российской ракеты в "Охматдет". Фото: Telegram "Охматдет"

Российский пилот из 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве передал украинской разведке документы о деятельности его воинской части. Кроме того, он переслал частные фото командного состава своего подразделения.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на свои источники в украинской разведке в четверг, 11 июля.

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Известно, что именно 22-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия, базирующаяся на аэродроме Энгельс, постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

Летчик воспользовался чатом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В разведке рассказали, что российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и, как и некоторые из его коллег, не понимает, зачем их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил предоставить украинской стороне важные фотографии и документы.

В разведке отмечают, что первичное исследование переданных материалов доказывает их значительную важность. В частности, там есть документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и многое другое.

Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

Также есть частные фото по празднованию по случаю назначения начальника штаба 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22-й УБАД в ресторане "Неаполь", расположенном в Энгельсе.

На этих снимках можно увидеть представителей командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, командование дальней авиации Военно-космических сил РФ.

Групповое фото российских офицеров в ресторане "Неаполь". Фото: Информационное сопротивление

Российские офицеры празднуют новое назначение своего командира. Фото: Информационное сопротивление

Ранее мы сообщали, что врач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Александр Лисица рассказал, что медучреждение возобновляет работу после обстрела. Медики уже осуществляют трансплантацию костного мозга.

Напомним, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.

Также мы писали, что во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет". Церемония прощания прошла в Гарнизонном храме. Похоронили Светлану на Голосковском кладбище.