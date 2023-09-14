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Прокудін анонсував евакуацію з небезпечних населених пунктів Херсонщини: кого стосується

14 вересня 2023 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прокудін анонсував евакуацію з небезпечних населених пунктів Херсонщини: кого стосується
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та про підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.

Відповідне відео Прокудін оприлюднив у Telegram.

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Зазначається, що на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обов'язкового відселення сімей із дітьми з небезпечних селищ та містечок, які часто обстрілюються. Це стосується таких населених пунктів як Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Миколаївку та інші.

Також очільник області наголосив, що батькам, які потребують допомоги виїхати та облаштуватися на новому місці, допоможуть.

Прокудін зазначив, що змінюється також і тривалість комендантської години відповідно до тривалості світлового дня — з 20:00 до 6:00.

"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду", — розповів керівник Харківської ОВА. 

Він також додав, що інші рішення пов'язані з обороною регіону, тому деталей не розповів.

"Без подробиць, нехай це буде сюрпризом для росіян", — наголосив Прокудін.

Обстріли Росією Херсонської області

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 11 вересня, російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Додамо, що протягом 9 вересня ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

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