Прокудин анонсировал эвакуацию из опасных населенных пунктов Херсонщины: кого касается

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, находящихся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.

Соответственное видео Прокудин обнародовал в Telegram.

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Прокудин об обязательной эвакуации из Херсонщины

Отмечается, что на Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательном отселении семей с детьми из опасных поселков и часто обстреливаемых городков. Это касается таких населенных пунктов как Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Червоный Маяк, Тягинку, Львово, Ольговку, Николаевку и другие.

Также глава области отметил, что родителям, нуждающимся в помощи выехать и обустроиться на новом месте, помогут.

Прокудин заявил, что меняется также и продолжительность комендантского часа в соответствии с продолжительностью светового дня — с 20:00 до 6:00.

"Работаем над невозможностью энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", — рассказал руководитель Харьковской ОВА.

Он также добавил, что другие решения связаны с обороной региона, потому деталей не рассказал.

"Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян", — подчеркнул Прокудин.

Обстрелы Россией Херсонской области

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 14 сентября обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате погиб 6-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения.

Также мы сообщали, что недавно, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Добавим, что 9 сентября враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.