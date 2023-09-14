Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Прокудин анонсировал эвакуацию из опасных населенных пунктов Херсонщины: кого касается arrow

Прокудин анонсировал эвакуацию из опасных населенных пунктов Херсонщины: кого касается

14 сентября 2023 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прокудин анонсировал эвакуацию из опасных населенных пунктов Херсонщины: кого касается
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, находящихся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.

Соответственное видео Прокудин обнародовал в Telegram.

Читайте также:

Прокудин об обязательной эвакуации из Херсонщины

Отмечается, что на Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательном отселении семей с детьми из опасных поселков и часто обстреливаемых городков. Это касается таких населенных пунктов как Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Червоный Маяк, Тягинку, Львово, Ольговку, Николаевку и другие.

Также глава области отметил, что родителям, нуждающимся в помощи выехать и обустроиться на новом месте, помогут.

Прокудин заявил, что меняется также и продолжительность комендантского часа в соответствии с продолжительностью светового дня — с 20:00 до 6:00.

"Работаем над невозможностью энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", — рассказал руководитель Харьковской ОВА.

Он также добавил, что другие решения связаны с обороной региона, потому деталей не рассказал.

"Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян", — подчеркнул Прокудин.

Обстрелы Россией Херсонской области

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 14 сентября обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате погиб 6-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения.

Также мы сообщали, что недавно, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Добавим, что 9 сентября враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз