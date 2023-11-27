Пропозиція відставки Залужного та корупція в Мінцифри — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Пропозиція відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та звинувачення Мінцифри в корупції. Про це та не тільки гості студії Новини.LIVE обговорять в прямому ефірі.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 08:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями студіями Новини.LIVE стали:

Політолог Олег Олещук;

політтехнолог Руслан Рохов;

виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;

генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко;

заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Гості разом з ведучим обговорять слова нардепки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також звинувачення колишнього заступника міністра оборони та засновник фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги Мінцифри у корупції. Окрім того, експерти проаналізують словами Давида Арахамії, за якої умови Росія готова була припинити війну ще у 2022 році.

Нагадаємо, соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях.