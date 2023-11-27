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Предложение отставки Залужного и коррупция в Минцифры — эфир Новини.LIVE

27 ноября 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Предложение отставки Залужного и коррупция в Минцифры — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Предложение отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и обвинения Минцифры в коррупции. Об этом и не только гости студии Новини.LIVE обсудят в прямом эфире.

Посмотреть эфир, который начнется в 08:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студиями Новини.LIVE стали:

  • политолог Олег Олещук;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко;
  • заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Гости вместе с ведущим обсудят слова нардепки от "Слуги Народа" Марьяны Безуглой об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также обвинение бывшего заместителя министра обороны и основатель фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги Минцифры в коррупции. Кроме того, эксперты проанализируют словами Давида Арахамии, при которых условиях Россия готова была прекратить войну еще в 2022 году.

Напомним, соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

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