Предложение отставки Залужного и коррупция в Минцифры — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Предложение отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и обвинения Минцифры в коррупции. Об этом и не только гости студии Новини.LIVE обсудят в прямом эфире.

Посмотреть эфир, который начнется в 08:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студиями Новини.LIVE стали:

политолог Олег Олещук;

политтехнолог Руслан Рохов;

исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко;

заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Гости вместе с ведущим обсудят слова нардепки от "Слуги Народа" Марьяны Безуглой об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также обвинение бывшего заместителя министра обороны и основатель фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги Минцифры в коррупции. Кроме того, эксперты проанализируют словами Давида Арахамии, при которых условиях Россия готова была прекратить войну еще в 2022 году.

Напомним, соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.