Протезування військових за кордоном — який розмір допомоги від держави

Протез на нозі військового. Фото: ffu.foundation

Близько 50 тисяч людей внаслідок війни в Україні втратили кінцівки. Держава гарантує протезування для військових, однак частково.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Допомога від держави на протезування військового

Україна не повністю оплачує необхідне протезування для військових за кордоном. В держави не вистачає необхідного медичного обладнання, тому зазвичай у складних випадках військовослужбовців відправляють на лікування за кордон.

Максимальна компенсація від держави на протез

За інформацією Мінсоцполітики, найбільша компенсація вартості протеза складає два мільйони гривень.

Військові можуть отримати такі протези кінцівок:

косметичні;

робочі;

із тяговим керуванням;

із зовнішніми джерелами енергії.

У випадку, якщо військовому потрібен біонічний протез, який має значно більшу функціональність, він мусить за власні кошти їхати для його отримання за кордон, бо в Україні таких протезів немає.

Шляхи отримання протеза за кордоном

Держава частково компенсує протезування військового за кордоном. Однак він має знайти самостійно кошти для того аби дістатися за кордон, отримати протез і повернутися в Україну. Крім того, йому потрібно надати відповідні документи, які підтверджують, по-перше, його право на вторинне протезування за кордоном, а також надати всі відомості про вартість отриманого за кордоном протеза.

"І якщо все підтвердиться, людині можуть компенсувати з держбюджету частину витрачених коштів", — розповіли в фонді Future for Ukraine, який спеціалізується на протезуванні.

Держава також може виділити кошти на послуги перекладача за необхідності, а також у деяких випадках на проїзд.

Обмеження в наданні допомоги на протезування

Серед обмежень в наданні допомоги на протезування, влада України виділяє такі:

протезування медтехнікою "підвищеної функціональності", якої немає в Україні, не може перевищувати суму в понад 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (грн);

протезування виробами для занять спортом не може профінансуватися на понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (грн).

Як подати документи на протезування

Військовий може подати документи для безоплатного отримання протезів, звернувшись соцпрацівника у медзакладі, подати документи онлайн через електронний кабінет, у ЦНАПі, а також у місцевому органі соціального захисту населення.

"Направлення на забезпечення протезом прийде в електронний кабінет особи з інвалідністю, навіть якщо документи подавалися не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство із 40, представлених на ринку", — зазначають у міністерстві.

Військовий може звернутися до протезного підприємства такими шляхами:

онлайн,

телефоном,

у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення.

Скільки часу потрібно на виготовлення протеза

Простіші протези виготовляють приблизно за три тижні. Складніші можна отримати за 45 робочих днів. Найдовший час очікування безоплатного протеза складає три місяці.

Людям, що втратили кінцівки через війну, не потрібно очікувати на встановлення інвалідності.

Нагадаємо, українські захисники Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас наразі перебувають у США. Спеціалісти Медичного центру ортопедії та протезування MCOP у Вашингтоні розробляють для них високотехнологічні протези.