Протезирование военных за границей — какой размер помощи от государства

Протез на ноге военного. Фото: ffu.foundation

Около 50 тысяч человек в результате войны в Украине потеряли концовки. Государство гарантирует протезирование для военных, однако частично.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Помощь от государства на протезирование военного

Украина не полностью оплачивает необходимое протезирование для военных за границей. У государства не хватает необходимого медицинского оборудования, поэтому обычно в сложных случаях военнослужащих отправляют на лечение за границу.

Максимальная компенсация от государства на протез

По информации Минсоцполитики, самая большая компенсация стоимости протеза составляет два миллиона гривен.

Военные могут получить следующие протезы конечностей:

косметические;

рабочие;

с тяговым управлением;

с внешними источниками энергии.

В случае, если военному нужен бионический протез, который имеет значительно большую функциональность, он должен за свои средства ехать для его получения за границу, потому что в Украине таких протезов нет.

Пути получения протеза за границей

Государство частично компенсирует протезирование военного за границей. Однако он должен найти самостоятельно средства для того, чтобы добраться за границу, получить протез и вернуться в Украину. Кроме того, ему нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие, во-первых, его право на вторичное протезирование за границей, а также предоставить все сведения о стоимости полученного за границей протеза.

"И если все подтвердится, человеку могут компенсировать из госбюджета часть израсходованных средств", — рассказали в специализирующемся на протезировании фонде Future for Ukraine.

Государство также может выделить средства на услуги переводчика по необходимости, а также в некоторых случаях на проезд.

Ограничения в оказании помощи по протезированию

Среди ограничений в оказании помощи на протезирование власти Украины выделяют следующие:

протезирование медтехникой "повышенной функциональности", которой нет в Украине, не может превышать сумму более 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (грн);

протезирование изделиями для занятий спортом не может профинансироваться более чем на 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (грн).

Как подать документы на протезирование

Военный может подать документы для бесплатного получения протезов, обратившись к соцработнику в медучреждение, подать документы онлайн через электронный кабинет, в ЦНАПе, а также в местном органе социальной защиты населения.

"Направление на обеспечение протезом придет в электронный кабинет лица с инвалидностью, даже если документы подавались не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе. Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие из 40, представленных на рынке", — отмечают в министерстве.

Военный может обратиться в протезное предприятие следующими путями:

онлайн,

по телефону,

в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения.

Сколько времени нужно на изготовление протеза

Более простые протезы изготовляют примерно за три недели. Более сложные можно получить за 45 рабочих дней. Длительное время ожидания бесплатного протеза составляет три месяца.

Людям, потерявшим конечности из-за войны, не нужно ожидать установления инвалидности.

Напомним, украинские защитники Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас находятся в США. Специалисты Медицинского центра ортопедии и протезирования MCOP в Вашингтоне разрабатывают высокотехнологичные протезы.