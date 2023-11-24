Реабілітація бійців за кордоном - які протези оплачує держава

Протезування українського військового у США. Фото: FFU

Протезування — одна з найнеобхідніших медичних послуг для військових в Україні. Під час повномасштабної війни близько 50 тисяч людей втратили руки чи ноги. Держава гарантує повну оплату протезування, але в Україні виготовляють лише певний перелік протезів, в найбільш складних випадках військовому треба їхати за кордон. Гостро постає питання грошей, адже уряд покриє не всі витрати.

Які протези виготовляють в Україні, які за кордоном і на яку суму може розраховувати військовий без кінцівки — в матеріалі Новини.LIVE.

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Протезування в Україні

В Україні протезування військових та цивільних оплачує держава. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза — 2 млн грн. За ці гроші людина може отримати лише деякі види протезів. Відповідно до постанови №321 Україна надає такі протези верхніх кінцівок:

– косметичні,

– робочі,

– з тяговим керуванням,

– з зовнішніми джерелами енергії.

Використовуючи ці протези, бійцям проводять первинне протезування. А якщо він потребує біонічний протез з підвищеною функціональністю — такі можна отримати лише за кордоном.

І хоч за даними Мінсоцполітики, які вони надали Новини.LIVE у відповідь на запит, держава допомагає в отриманні протезу за межами України, цей шлях нелегкий.

Це нам підтвердили і у фонді Future for Ukraine, який займається протезуванням українських бійців у США.

"Постанова Кабміну №321 передбачає часткову компенсацію протезування за кордоном, якщо отримано відповідний дозвіл. Проте військовий має самостійно знайти кошти на таку процедуру: відправитися за кордон, отримати протез, повернутися в Україну і надати відповідні документи, які підтверджують, по-перше, його право на вторинне протезування за кордоном, по-друге, вартість цього протезу. І якщо все підтвердиться, людині можуть компенсувати з держбюджету частину витрачених коштів", — розповіли в FFU.

Наразі команда фонду Future for Ukraine намагається поліпшити процедуру отримання протезування українськими військовими за кордоном. Вони хочуть добитися того, щоб військові зі складними випадками протезування могли одразу отримати якісний протез і не чекати 12 місяців.

Протезування за кордоном

Офіційно існує дві постанови Кабміну, які передбачають протезування за кордоном. Однак останній випадок, коли людина подавилася на протезування за кордоном за постановою №518, був зафіксований у 2017 році. В реальності ситуація інакша.

"В Україні дійсно швидкими темпами розвивається виробництво протезів, з'являється все більше кваліфікованих спеціалістів, залучених у цій сфері. Проте ми маємо визнати, що є дуже складні випадки ампутацій, які все ще потребують протезування саме у закордонних клініках, із залученням іноземних спеціалістів та їх технологіями виготовлення протезів", — додали в FFU.

Через усі ці складнощі з юридичного боку чимало військових взагалі не звертаються за державним протезуванням. Вони шукають благодійну допомогу, а це дуже великі кошти.

Приміром, український захисник Вадим Міщук чекав 1,5 року на можливість отримання високоякісного протеза, вартістю понад 60 000 доларів США.

Військовослужбовець Вадим Міщук. Фото: FFU

Чоловік під час оборони Донецького напрямку отримав осколкове поранення тазу, в результаті якого залишився повністю без лівої ноги та частини сідничних м’язів. Він потребує дорогого та складного у виробництві протеза. І тільки за 1,5 року довгих перемовин і зборів коштів фонд Future for Ukraine зміг нарешті відправити Вадима у Медичний центр ортопедії та протезування MCOP у Вашингтоні.

Нині військовому вже виготовляють високофункціональний протез лівої ноги. То ж скоро Вадим повернеться в Україну.

Протезування українця в США. Фото: FFU

Грошова допомога від держави

Протезування за кордоном українських військових держава оплачує не повністю. Загалом, згідно з постановою уряду, гроші виділяють на протезування, проїзд та послуги перекладача в разі потреби.

У допомозі від України є обмеження:

— протезування виробами підвищеної функціональності, які відчутні в Україні, не може перевищувати суму у більше 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (грн).

— протезування виробами для занять спортом не може профінансуватися на понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (грн).

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку суму насправді може розраховувати військовий без кінцівки і як відбувається реабілітація в Україні.