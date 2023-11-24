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Протезирование военных за границей — что оплатит государство и хватит ли этого

24 ноября 2023 06:21
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Реабилитация бойцов за границей – какие протезы оплачивает государство
Протезирование украинского военного в США. Фото: FFU
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Протезирование — одна из самых необходимых медицинских услуг для военных в Украине. Во время полномасштабной войны около 50 тысяч человек потеряли руки или ноги. Государство гарантирует полную оплату протезирования, но в Украине производится лишь определенный перечень протезов, в наиболее сложных случаях военному нужно ехать за границу. Остро стоит вопрос денег, ведь правительство покроет не все расходы.

Какие протезы производят в Украине, какие за границей и на какую сумму может рассчитывать военный без конечности — в материале Новини.LIVE.

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Протезирование в Украине

В Украине протезирование военных и гражданских оплачивает государство. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. За эти деньги человек может получить только некоторые виды протезов. Согласно постановлению №321 Украина предоставляет следующие протезы верхних конечностей:

– косметические,

– рабочие,

– с тяговым управлением,

– с внешними источниками энергии.

Используя эти протезы, бойцам производят первичное протезирование. А если он нуждается в бионическом протезе с повышенной функциональностью — такие можно получить только за границей.

И хотя по данным Минсоцполитики, которые они предоставили Новини.LIVE в ответ на запрос, государство помогает в получении протеза за пределами Украины, этот путь нелегок.

Это нам подтвердили и в фонде Future for Ukraine, который занимается протезированием украинских бойцов в США.

"Постановление Кабмина №321 предусматривает частичную компенсацию протезирования за границей, если получено соответствующее разрешение. Однако военный должен самостоятельно найти средства на следующую процедуру: отправиться за границу, получить протез, вернуться в Украину и предоставить соответствующие документы, подтверждающие, во-первых, его право на вторичное протезирование за границей, во-вторых, стоимость этого протеза. И если все подтвердится, человеку могут компенсировать из госбюджета часть израсходованных средств", — рассказали в FFU.

Пока команда фонда Future for Ukraine пытается улучшить процедуру получения протезирования украинскими военными за рубежом. Они хотят добиться того, чтобы военные со сложными случаями протезирования могли сразу получить качественный протез и не ждать 12 месяцев.

Протезирование за границей

Официально существует два постановления Кабмина, предусматривающих протезирование за границей. Однако последний случай, когда человек подавился на протезирование за границей по постановлению №518, был зафиксирован в 2017 году. В действительности ситуация иная.

"В Украине действительно быстрыми темпами развивается производство протезов, появляется все больше квалифицированных специалистов, привлеченных в этой сфере. Однако мы должны признать, что очень сложные случаи ампутаций все еще нуждаются в протезировании именно в зарубежных клиниках, с привлечением иностранных специалистов и их технологиями изготовления протезов", — добавили в FFU.

Из-за всех этих сложностей с юридической стороны многие военные вообще не обращаются за государственным протезированием. Они ищут благотворительную помощь, а это очень большие средства.

К примеру, украинский защитник Вадим Мищук ждал 1,5 года возможности получения высококачественного протеза, стоимостью более 60 000 долларов США.

протезирование военных
Военнослужащий Вадим Мищук. Фото: FFU

Мужчина во время обороны Донецкого направления получил осколочное ранение таза, в результате которого остался полностью без левой ноги и части ягодичных мышц. Он нуждается в дорогостоящем и сложном в производстве протезе. И только за 1,5 года долгих переговоров и сборов средств фонд Future for Ukraine смог наконец-то отправить Вадима в Медицинский центр ортопедии и протезирование MCOP в Вашингтоне.

В настоящее время военному уже производят высокофункциональный протез левой ноги. Так что Вадим вернется в Украину.

Протезирование
Протезирование украинского в США. Фото: FFU

Денежная помощь от государства

Протезирование за границей украинских военных государство оплачивает не полностью. В общем, согласно постановлению правительства, деньги выделяют на протезирование, проезд и услуги переводчика по необходимости.

В помощи от Украины есть ограничения:

— протезирование изделиями повышенной функциональности, которые ощутимы в Украине, не может превышать сумму более 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (грн).

— протезирование изделиями для занятий спортом не может профинансироваться более чем на 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (грн).

Напомним, ранее мы писали, на какую сумму на самом деле может рассчитывать военный без конечности и как происходит реабилитация в Украине.

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