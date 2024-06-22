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Псевдовійськових, які показово носять форму, треба штрафувати — Жорін

22 червня 2024 06:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Максим Жорін заявив, що деяких чоловіків треба штрафувати за те, що вони носять військову форму
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Людей, які носять військову форму, аби похизуватися перед телекамерами і просто заради статусного вигляду, треба штрафувати. Оскільки деякі чоловіки, перевдягаючись у форму, дискредитують військо.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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"Охоронці Колі Тищенка та інших "дуже важливих" персон, псевдовійськові на ЛГБТшних парадах, нардепи, які не мають жодного відношення до армії — всі натягують на себе військову форму. Відповідь на питання навіщо очевидна — всі ці не дуже порядні люди хочуть примазатись до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності. Тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну", — написав військовий у своєму Telegram.

Також Максим Жорін нагадав, що вже не раз публічно запрошував любителів форми, зокрема народних депутатів, на службу до себе в підрозділ.  

Допис Жоріна про любителів військової форми
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

 "П***дуйте на фронт і там носіть його скільки завгодно", — не стримався Жорін.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади закликав уряд "говорити людям правду", а не давати "порожні обіцянки" щодо демобілізації їх рідних. 

Також ми писали, що Жорін вважає організаторів Маршу рівності, який пройшов у Києві 16 червня, свідомими агентами російських спецслужб

Микола Тищенко
ЗСУ
народні депутати
фронт
Максим Жорін
військова служба

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