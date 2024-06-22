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Псевдовоенных, показательно носящих форму, нужно штрафовать — Жорин

22 июня 2024 06:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Максим Жорин заявил, что некоторых мужчин нужно штрафовать за то, что они носят военную форму
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Людей, которые носят военную форму, чтобы покрасоваться перед телекамерами и просто для статусного вида, нужно штрафовать. Поскольку некоторые мужчины, переодеваясь в форму, дискредитируют армию.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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"Охранники Коли Тищенко и других "очень важных" персон, псевдовоенные на ЛГБТшных парадах, нардепы, не имеющие никакого отношения к армии — все натягивают на себя военную форму. Ответ на вопрос зачем очевиден — все эти не очень порядочные люди хотят примазаться к категории военных, придав большее значение себе и своей деятельности. Тем самым дискредитируя ВСУ и воинов, которые ценой собственной жизни защищают сегодня страну", — написал военный в своем Telegram.

Также Максим Жорин напомнил, что уже не раз публично приглашал любителей формы, в частности, народных депутатов, на службу к себе в подразделение.

Сообщение Жорина о любителях военной формы
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

"П*****е на фронт и там носите ее (форму, — Ред.) сколько угодно", — не сдержался Жорин.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады призвал правительство "говорить людям правду", а не давать "пустые обещания" по поводу демобилизации их родных.

Также мы писали, что Жорин считает организаторов Марша равенства, прошедшего в Киеве 16 июня, сознательными агентами российских спецслужб.

Николай Тищенко
ВСУ
народные депутаты
фронт
Максим Жорин
военная служба

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