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Путін боягуз, тому не приїде — кияни про зустріч у Стамбулі

13 травня 2025 17:14
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
Чи приїде Путін до Зеленського в Стамбул — думки киян
Кияни не вірять у результативність зустрічі. Фото: Новини.LIVE
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорного процесу 15 травня у Стамбулі. Однак, зустрітися хоче особисто з правителем Росії Володимиром Путіним. 

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, чи вірять вони в успіх цієї ідеї.

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Більшість опитаних жителів столиці вважають, що очікувати на приїзд Володимира Путіна не варто. Він, на їхню думку, боягуз і заручник бункера.

"Ні, не приїде. Він же бункерний, як він приїде? Щодо очікувань від зустрічі, то можливо, це крок вперед трішки, але я не думаю, що щось глобально вирішиться", — вважає Марина.

Киянка Марина
Киянка Марина. Фото: Новини.LIVE

Водночас киянка Ольга вважає що правитель Росії не зацікавлений в закінченні війни, тому і не явиться у Стамбулі.

"Ні, звичайно. Забоїться, він нікуди не їздить. Ну як же ж він поїде? Очікувань від зустрічі немає. Їхні (ред.— росіян) вимоги зовсім нереальні, а у нас свої вимоги. Тому, я думаю, що нічого з цього не буде. Ну і добре, навіщо нам такий мир?" — каже Ольга.

Киянка Ольга
Киянка Браніслава. Фото: Новини.LIVE

Також чимало жителів Києва не вірять у мирне врегулювання війни. Вони переконана, що закінчити це протистояння можна лише перемогою на полі бою. 

"Він злочинець. Дуже нехороша людина. Він не хоче війну закінчувати. Він хоче нас тут всіх повбивати. І хоче тут править. Результатів зустрічі не буде. Вони всі однакові. Всі нехороші", — переконана Браніслава.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни дослідив ймовірність, чи приїде диктатор Кремля на перемовини. Також ми розповідали, який ультиматум виставив Офіс президента України.

Володимир Зеленський Київ володимир путін переговори війна Стамбул
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