Чи приїде Путін до Зеленського в Стамбул — думки киян

Путін боягуз, тому не приїде — кияни про зустріч у Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорного процесу 15 травня у Стамбулі. Однак, зустрітися хоче особисто з правителем Росії Володимиром Путіним.
Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, чи вірять вони в успіх цієї ідеї.
Що думають кияни про зустріч Зеленського і Путіна у Стамбулі?
Більшість опитаних жителів столиці вважають, що очікувати на приїзд Володимира Путіна не варто. Він, на їхню думку, боягуз і заручник бункера.
"Ні, не приїде. Він же бункерний, як він приїде? Щодо очікувань від зустрічі, то можливо, це крок вперед трішки, але я не думаю, що щось глобально вирішиться", — вважає Марина.
Водночас киянка Ольга вважає що правитель Росії не зацікавлений в закінченні війни, тому і не явиться у Стамбулі.
"Ні, звичайно. Забоїться, він нікуди не їздить. Ну як же ж він поїде? Очікувань від зустрічі немає. Їхні (ред.— росіян) вимоги зовсім нереальні, а у нас свої вимоги. Тому, я думаю, що нічого з цього не буде. Ну і добре, навіщо нам такий мир?" — каже Ольга.
Також чимало жителів Києва не вірять у мирне врегулювання війни. Вони переконана, що закінчити це протистояння можна лише перемогою на полі бою.
"Він злочинець. Дуже нехороша людина. Він не хоче війну закінчувати. Він хоче нас тут всіх повбивати. І хоче тут править. Результатів зустрічі не буде. Вони всі однакові. Всі нехороші", — переконана Браніслава.
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