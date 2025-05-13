Приедет ли Путин к Зеленскому в Стамбул — мнения киевлян

Киевляне не верят в результативность встречи. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорному процессу 15 мая в Стамбуле. Однако, встретиться хочет лично с правителем России Владимиром Путиным.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян, верят ли они в успех этой идеи.

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Большинство опрошенных жителей столицы считают, что ожидать приезда Владимира Путина не стоит. Он, по их мнению, трус и заложник бункера.

"Нет, не приедет. Он же бункерный, как он приедет? Относительно ожиданий от встречи, то возможно, это шаг вперед немножко, но я не думаю, что что-то глобально решится", — считает Марина.

Киевлянка Марина. Фото: Новини.LIVE

В то же время киевлянка Ольга считает, что правитель России не заинтересован в окончании войны, поэтому и не появится в Стамбуле.

"Нет, конечно. Забоится, он никуда не ездит. Ну как же он поедет? Ожиданий от встречи нет. Их (ред.— россиян) требования совсем нереальные, а у нас свои требования. Поэтому, я думаю, что ничего из этого не будет. Ну и хорошо, зачем нам такой мир? " — говорит Ольга.

Киевлянка Бранислава. Фото: Новини.LIVE

Также немало жителей Киева не верят в мирное урегулирование войны. Они убеждены, что закончить это противостояние можно только победой на поле боя.

"Он преступник. Очень нехороший человек. Он не хочет войну заканчивать. Он хочет нас здесь всех поубивать. И хочет здесь править. Результатов встречи не будет. Они все одинаковые. Все нехорошие", — убеждена Бранислава.

Напомним, Институт изучения войны исследовал вероятность, приедет ли диктатор Кремля на переговоры. Также мы рассказывали, какой ультиматум выставил Офис президента Украины.

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