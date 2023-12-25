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Чи хоче Путін припинити вогонь — у ГУР відреагували на скандальну статтю NYT

25 грудня 2023 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи хоче Путін припинити вогонь — у ГУР відреагували на скандальну статтю NYT
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував статтю про бажання російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь. Матеріал опублікувало видання The New York Times, спираючись на свої джерела.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

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Що сказав Юсов

"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа — на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія — злочинець і має бути покарана. Україна, звичайно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", — зазначив Юсов.

Він наголосив, що подібні матеріали світових медіа свідчать про те, що Захід пам'ятає про Україну. Він вказав на необхідність моніторингу, аналізу, узагальнення та роз'яснення можливих прагнень, що стоять за цими публікаціями.

"Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших шпальтах провідних видань. Це часто дискусійні матеріали, і ми маємо доносити нашу позицію", — додав Юсов.

Нагадаємо, що нещодавно 23 грудня видання The New York Times оприлюднило статтю про те, що з вересня 2023 року з'явилася інформація, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту.

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