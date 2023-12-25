Хочет ли Путин прекратить огонь — в ГУР отреагировали на скандальную статью NYT

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: armyinform.com.ua

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал статью о желании российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь. Материал опубликовало издание The New York Times, опираясь на свои источники.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что сказал Юсов

"Конечно, они хотели бы поскорее закончить вторжение. Другое дело — на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия — преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что подобные материалы мировых медиа говорят о том, что Запад помнит об Украине. Он указал на необходимость мониторинга, анализа, обобщения и разъяснения возможных стремлений, стоящих за этими публикациями.

"Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы, и мы должны доносить нашу позицию", — добавил Юсов.

Напомним, что недавно 23 декабря издание The New York Times обнародовало статью о том, что с сентября 2023 года появилась информация, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это возможно замораживание войны на сегодняшней полосе фронта.