Путін хоче "затопити" ТОТ України робітниками з Північної Кореї, — ЦНС

Робітники з Північної Кореї. Фото: The Seattle Times

За результатами зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та правителя Північної Кореї Кім Чен Ина, 13 вересня в Амурській області РФ було підписано ряд домовленостей, що стосуються ТОТ України. Зокрема, на територіях Луганської та Донецької області Північна Корея відкриє "дипломатичні представництва".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, кремлівський диктатор вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої "дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську. Головне завдання цих псевдодипломатичних установ не посилення економічної взаємодії чи сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах.

Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ (РОВ), так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій.

Весною-літом 2023 року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки РОВ.

До 2022 року Росія завозила на територію окупованих територій України представників Абхазії, Нагірно-Карабаська Республіки, Гагаузії, Придністровської Молдавської Республіки і Південної Осетії. Представники цих "утворень" регулярно відвідували ТОТ АР Криму та ТОТ Донецької та Луганської областей ще з 2014 року.

Росія завозила цих людей, щоб в очах світової спільноти створити хоч якусь ілюзію міжнародного визнання окупації українських територій.

Раніше ми повідомляли, що комуністична влада Північної Кореї організувала мітинг до річниці початку Корейської війни. На цьому мітингу лунали заклики завдати ядерного удару по території США.

Нагадуємо, КНДР стала зовсім закритою країною після пандемії COVID-19 — через кордон не пропускають не лише людей, а і їжу та товари. Троє корейців, які відчайдушно намагаються вижити, розповіли, що відбувається по той бік кордону, їхні імена вигадані для безпеки.