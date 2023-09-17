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Путин хочет "затопить" ТОТ Украины рабочими из Северной Кореи, — ЦНС

17 сентября 2023 18:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин хочет "затопить" ТОТ Украины рабочими из Северной Кореи, — ЦНС
Рабочие из Северной Кореи. Фото: The Seattle Times
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По результатам встречи российского диктатора Владимира Путина и правителя Северной Кореи Ким Чен Ына, 13 сентября в Амурской области РФ был подписан ряд договоренностей, касающихся ВТО Украины. В частности, на территориях Луганской и Донецкой области Северная Корея откроет "дипломатические представительства".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В частности кремлевский диктатор уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои "дипломатические представительства в Донецке и Луганске". Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействия туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на ТОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах.

Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой России или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ как для строительства инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск (РОВ), так и для строительства в интересах оккупационных администраций.

Весной-летом 2023 года уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в ряды оккупационного войска. Поэтому не исключено, что данные рабочие отряды граждан КНДР будут применены в интересах поддержки РОВ.

До 2022 года Россия завозила на территорию оккупированных территорий Украины представителей Абхазии, Нагорно-Карабахской Республики, Гагаузии, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии. Представители этих "образований" регулярно посещали ВОТ АР Крыма и ВОТ Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года.

Россия завозила этих людей, чтобы в глазах мирового сообщества создать хоть какую-то иллюзию международного признания оккупации украинских территорий.

Ранее мы сообщали, что коммунистические власти Северной Кореи организовали митинг к годовщине начала Корейской войны. На этом митинге звучали призывы нанести ядерный удар по территории США.

Напомним, КНДР стала совершенно закрытой страной после пандемии COVID-19 — через границу не пропускают не только людей, но и еду и товары. Трое корейцев, которые отчаянно пытались выжить,  рассказали, что происходит по ту сторону границы, их имени выдуманы для безопасности.

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