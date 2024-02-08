Напад РФ на НАТО: Чернєв назвав сценарій

Депутат від "Слуга народу" Єгор Чернєв

Якщо Україна та Захід програють — демократія зникне, а світ перетвориться на диктатуру. І загалом РФ та її партнери (Іран, Північна Корея та Китай) можуть паралельно розпочати ці процеси.

Очікуючи закінчення війни в України, вони із території Білорусі можуть атакувати країни Балтії або Польщу через Сувалькський коридор.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Росія може задіяти навіть не свою армію, а зелених чоловічків, як це було у Криму. НАТО не зможе відповісти, а завданням Росії буде показати: "от бачите, вас ніхто не може захистити, НАТО вже не існує". Її завданням буде не окупація певного міста, а всадити США за стіл перемовин, мовляв, а тепер ви готові говорити? І це той сценарій, над яким Кремль працює зараз", — уточнив депутат.

На його думку, коли досвідчені війська РФ стикнуться із натівськими військами, які не проходили жодних бойових дій, вони можуть мати частковий успіх там.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози.

Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності.