Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін може вдарити по країні НАТО — Чернєв назвав сценарій arrow

Путін може вдарити по країні НАТО — Чернєв назвав сценарій

8 лютого 2024 06:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Напад РФ на НАТО: Чернєв назвав сценарій
Депутат від "Слуга народу" Єгор Чернєв
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Якщо Україна та Захід програють — демократія зникне, а світ перетвориться на диктатуру. І загалом РФ та її партнери (Іран, Північна Корея та Китай) можуть паралельно розпочати ці процеси.

Очікуючи закінчення війни в України, вони із території Білорусі можуть атакувати країни Балтії або Польщу через Сувалькський коридор.

Читайте також:

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Росія може задіяти навіть не свою армію, а зелених чоловічків, як це було у Криму. НАТО не зможе відповісти, а завданням Росії буде показати: "от бачите, вас ніхто не може захистити, НАТО вже не існує". Її завданням буде не окупація певного міста, а всадити США за стіл перемовин, мовляв, а тепер ви готові говорити? І це той сценарій, над яким Кремль працює зараз", — уточнив депутат.

На його думку, коли досвідчені війська РФ стикнуться із натівськими військами, які не проходили жодних бойових дій, вони можуть мати частковий успіх там. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози.

Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності. 

США
володимир путін
НАТО
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі