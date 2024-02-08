Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Путин может ударить по стране НАТО — Чернев назвал сценарий arrow

Путин может ударить по стране НАТО — Чернев назвал сценарий

8 февраля 2024 06:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Нападение РФ на НАТО: Чернев назвал сценарий
Депутат от "Слуга народа" Егор Чернев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Если Украина и Запад проиграют, демократия исчезнет, а мир превратится в диктатуру. И в целом РФ и ее партнеры (Иран, Северная Корея и Китай) могут параллельно начать эти процессы.

Ожидая окончания войны в Украине, они с территории Беларуси могут атаковать страны Балтии или Польшу через Сувалькский коридор.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Россия может задействовать даже не свою армию, а зеленых человечков, как это было в Крыму. НАТО не сможет ответить, а задачей России будет показать: "Вот видите, вас никто не может защитить, НАТО уже не существует". Ее задачей будет не оккупация определенного города, а усадить США за стол переговоров, мол, а теперь вы готовы говорить? И это тот сценарий, над которым Кремль работает сейчас", — уточнил депутат.

По его мнению, когда опытные войска РФ столкнутся с натовскими войсками, не проходившими никаких боевых действий, они могут иметь частичный успех за рубежом.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на НАТО. Он считает, что пока нет прямой угрозы.

Особенно если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности.

США
владимир путин
НАТО
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме