Нападение РФ на НАТО: Чернев назвал сценарий

Депутат от "Слуга народа" Егор Чернев

Если Украина и Запад проиграют, демократия исчезнет, а мир превратится в диктатуру. И в целом РФ и ее партнеры (Иран, Северная Корея и Китай) могут параллельно начать эти процессы.

Ожидая окончания войны в Украине, они с территории Беларуси могут атаковать страны Балтии или Польшу через Сувалькский коридор.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Россия может задействовать даже не свою армию, а зеленых человечков, как это было в Крыму. НАТО не сможет ответить, а задачей России будет показать: "Вот видите, вас никто не может защитить, НАТО уже не существует". Ее задачей будет не оккупация определенного города, а усадить США за стол переговоров, мол, а теперь вы готовы говорить? И это тот сценарий, над которым Кремль работает сейчас", — уточнил депутат.

По его мнению, когда опытные войска РФ столкнутся с натовскими войсками, не проходившими никаких боевых действий, они могут иметь частичный успех за рубежом.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на НАТО. Он считает, что пока нет прямой угрозы.

Особенно если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности.