Путін нині змушений принижуватися, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Російський диктатор Володимир Путін мав довгий список країн Європи, які планував знищити, але, зустрівши потужний опір України, наразі змушений принижуватися. Таке заявив український Президент Володимир Зеленський у США.

Про це повідомляє Президент України у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про Путіна

У США український Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін нині змушений принижуватися і шукати підтримки у Північної Кореї та Ірану.

"Нині Путін має інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість", — сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що українські воїни б’ються так само, як колись закликав президент США Авраам Лінкольн генерала Гранта.

"Кожного дня цієї війни українські солдати тримаються бульдожою хваткою. Вони гризуть і душать російських окупантів, наскільки це можливо. Ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору. І ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю", — заявив Володимир Зеленський.

Допис Президента України у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.