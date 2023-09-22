Путин сейчас вынужден унижаться, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Российский диктатор Владимир Путин имел длинный список стран Европы, которые планировал уничтожить, но, встретив мощное сопротивление Украины, вынужден унижаться. Об этом заявил украинский Президент Владимир Зеленский в США.

Об этом сообщает Президент Украины в Telegram.

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В США украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин сейчас вынужден унижаться и искать поддержки в Северной Корее и Иране.

"В настоящее время у Путина есть другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость", — сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что украинские воины дерутся так же, как когда-то призвал президент США Авраам Линкольн генерала Гранта.

"Каждый день этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно. Никогда раньше российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни другую нацию", — заявил Владимир Зеленский.

Сообщение Президента Украины в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.