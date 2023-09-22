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Путин сейчас вынужден унижаться, — Зеленский

22 сентября 2023 04:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путин сейчас вынужден унижаться, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин имел длинный список стран Европы, которые планировал уничтожить, но, встретив мощное сопротивление Украины, вынужден унижаться. Об этом заявил украинский Президент Владимир Зеленский в США.

Об этом сообщает Президент Украины в Telegram.

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В США украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин сейчас вынужден унижаться и искать поддержки в Северной Корее и Иране.

"В настоящее время у Путина есть другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость", — сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что украинские воины дерутся так же, как когда-то призвал президент США Авраам Линкольн генерала Гранта.

"Каждый день этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно. Никогда раньше российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни другую нацию", — заявил Владимир Зеленский.

Сообщение Президента Украины
Сообщение Президента Украины в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.

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