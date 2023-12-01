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Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії

1 грудня 2023 20:36
оновлено: 20:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії
Президент РФ Володимир Путін. Фото: telegraaf
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо встановлення штатної чисельності Збройних сил РФ. Згідно з указом чисельність Збройних сил РФ складе 1,32 млн військовослужбовців.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Згідно з указом, який набирає чинності від дня підписання — 1 грудня, штатна чисельність Збройних сил Росії сягне 2 млн 209 тис. 130 одиниць, у тому числі 1,32 млн військовослужбовців. 

У міноборони РФ уточнили, що проведення мобілізації у зв'язку з цим указом про збільшення чисельності на 170 тис. військовослужбовців нібито не планується.

Там повідомили, що таке рішення обумовлене "зростанням загроз, зокрема через розширення НАТО".

"Здійснюється нарощування об'єднаних збройних сил альянсу поблизу кордонів Росії, розгортання додаткових засобів ППО та ударних озброєнь", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот указу Путіна

Нагадаємо, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер в Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.

Крім того, високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що президент Росії Володимир Путін не припинить війну в Україні, поки не дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року. Представник США зробив таку заяву на тлі побоювань, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах підтримка України припиниться.

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