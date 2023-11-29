ХАМАС пообіцяв звільнити росіян з полону через позицію Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

ХАМАС висловив вдячність російському диктатору Володимиру Путіну "за його позицію". Бойовики пообіцяли звільнити громадян РФ з полону.

Про це заявив представник ХАМАС Муса Абу Марзук у соцмережі X.

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Вдячність Путіну

Марзук повідомив, що було звільнено заручника-росіянина. Це сталося через позицію Кремля. Він пообіцяв також звільнити інших росіян поза межами угоди про перемир’я.

"Ми не звільняли нікого із ізраїльських чоловіків, які перебувають у Газі, за винятком росіянина Рона Кривого, якого ми звільнили на знак вдячності руху щодо позиції президента РФ Путіна. Сьогодні ще кілька інших росіян буде звільнено поза межами угоди про перемир'я", — заявив Марзук.

Допис Марзука. Фото: скриншот

У межах домовленостей з Ізраїлем ХАМАС звільняє лише жінок і дітей.

Зазначимо, що Путін прокоментував теракт ХАМАС на четвертий день після атаки на Ізраїль. Російський диктатор звинуватив США у загостренні конфлікту на Близькому Сході і фактично підтримав палестинців.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС відпустили ще 11 заручників 27 листопада. Ізраїль в обмін на це мав випустити 33 палестинці, серед яких троє жінок і 30 дітей.

Також ми писали, що напередодні закінчення шестиденного перемир'я у середу ХАМАС та Ізраїль готуються до нового етапу обміну заручниками та ув'язненими. У фокусі суспільної уваги перебуває можливість продовження перемир'я через зусилля катарських посередників.