Ізраїль та ХАМАС мають намір звільнити більше людей — із чим це пов'язано
Напередодні закінчення шестиденного перемир'я у середу, ХАМАС та Ізраїль готуються до нового етапу обміну заручниками та ув'язненими. У фокусі суспільної уваги перебуває можливість продовження перемир'я через зусилля катарських посередників.
Про це повідомляє Reuters.
Звільнення заручників — що відомо
Ізраїльські агентства новин, посилаючись на офіс прем'єр-міністра, повідомили про отримання списку заручників, яких ХАМАС планує звільнити. Офіційних коментарів від канцелярії прем'єр-міністра поки що не надходило.
Крім того, з боку Ізраїлю надійшла заява про можливість продовження перемир'я за умови звільнення ХАМАСом щонайменше 10 ізраїльських заручників щодня. Оскільки в полоні залишаються переважно чоловіки, переговори можуть стосуватися їхнього звільнення після середовища.
Скільки заручників звільнили Ізраїль та ХАМАС
Видання уточнює, що ХАМАС та союзне угруповання "Ісламський джихад" у вівторок звільнили 12 заручників, включаючи ізраїльтян та іноземних громадян. Серед звільнених були жінки та діти. Вони пройшли первинний медогляд та були направлені до ізраїльських лікарень для зустрічі з сім'ями.
У відповідь Ізраїль звільнив 30 палестинців із в'язниць на Західному березі та в Єрусалимі. Згідно з Клубом палестинських ув'язнених, серед звільнених були жінки та молоді чоловіки. Таким чином, кількість палестинців, звільнених у рамках перемир'я, сягнула 180.
Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемир'я . Згідно з умовами, наразі мають припинити вогонь та відпустити заручників.
Незабаром бойовики ХАМАСу звільнили з полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників з Таїланду. А вже наступного дня у Тель-Авіві відбувся масовий мітинг, де тисячі громадян зібралися, щоб вимагати негайного звільнення заручників , які утримують ХАМАС.
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