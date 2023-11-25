В Тель-Авиве тысячи люде вышли на протест с требованием освободить всех заложников ХАМАС

Люди на протесте в Тель-Авиве. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Тель-Авиве проходит массовый митинг, где тысячи граждан собрались, чтобы потребовать немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Это событие последовало за заявлением ХАМАС об отсрочке освобождения заложников, несмотря на наступление второго дня перемирия с Израилем.

Об этом сообщает jpost.com.

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Примерно 100 000 человек собрались на площади в Тель-Авиве в субботу вечером, чтобы отметить прошедшие 50 дней с момента похищения более 240 людей в Газе. Митинг, организованный Форумом заложников и пропавших без вести, выразил сильную поддержку и национальное единство.

Несмотря на запланированное начало в 20:00, уже к 19:00 площадь и улицы были переполнены тысячами участников. Митинг напомнил более чем 40 недель протестов против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его предложенной судебной реформы, при этом были видны израильские флаги и сильные эмоции участников.

ХАМАС затягивает с освобождением заложников

Издание The Times of Israel сообщает, что боевики ХАМАС объявили о своем решении отложить освобождение второй группы заложников. Это заявление последовало после сообщения представителя ХАМАС агентству France Press о том, что освобождение уже началось.

Отложение освобождения заложников ХАМАС объяснил несоблюдением Израилем условий соглашения, в частности въездом грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и невыполнением стандартов освобождения заключенных.

Тем не менее Израиль предоставил доступ для 200 грузовиков в соответствии с условиями соглашения, и израильский военный представитель COGAT сообщил, что 50 из этих грузовиков достигли северной части сектора Газа.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начался сегодня утром.

Также мы писали, что сегодня днем из Ливана было совершено несколько пусков ракет в разные места на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня.

Добавим, израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.