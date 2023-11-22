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Ізраїль знищив 400 підземних тунелів ХАМАС

22 листопада 2023 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль знищив 400 підземних тунелів ХАМАС
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

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Знищення підземних тунелів ХАМАС 

Ізраїльські військові розповіли, що багато шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл і будинків.

Знищений підземний тунель ХАМАС
Знищений підземний тунель ХАМАС. Фото: t.me/idfofficial

"Підрозділ спеціального призначення "Яхалом" Бойового інженерного корпусу відіграв значну роль у виявленні та знищенні цих шахт, використовуючи різні методи", — йдеться у повідомленні.

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Допис Армії оборони Ізраїлю. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Окрім того, сторони дійшли згоди щодо паузи у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Також ми писали, що у новому повороті військових дій Ізраїлю фокус операцій переміщається на південні райони сектору Гази. Це означає, що країна переходить до жорсткішої фази війни.

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