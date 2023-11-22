Ізраїль знищив 400 підземних тунелів ХАМАС
Ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
Знищення підземних тунелів ХАМАС
Ізраїльські військові розповіли, що багато шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл і будинків.
"Підрозділ спеціального призначення "Яхалом" Бойового інженерного корпусу відіграв значну роль у виявленні та знищенні цих шахт, використовуючи різні методи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Окрім того, сторони дійшли згоди щодо паузи у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.
Також ми писали, що у новому повороті військових дій Ізраїлю фокус операцій переміщається на південні райони сектору Гази. Це означає, що країна переходить до жорсткішої фази війни.
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