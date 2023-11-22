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Ізраїль домовився з ХАМАСом про звільнення заручників

22 листопада 2023 07:26
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Ізраїль домовився з ХАМАСом про звільнення заручників
Зруйновані будівлі в місті Газа. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Окрім того, сторони дійшли згоди щодо паузи у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Про це повідомляє The Times of Israel

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Що відомо про домовленості

Згідно з домовленостями, бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників, йдеться лише про цивільних — жінок та дітей, в обмін на чотириденне припинення вогню. Звільнення заручників передбачає, що на день відпускатимуть по 12-13 осіб. Першу групу можуть звільнити вже в четвер, 23 листопада. 

В обмін на це Ізраїль звільняє з в'язниць близько палестинських ув'язнених — жінок та неповнолітніх. Наразі не вказано точної кількості.

Зазначається, що Ізраїль також погодився дозволити впустити вантажівки з паливом та гуманітарною допомогою в Газу. ХАМАС заявив, що в рамках режиму припинення вогню Ізраїль припинить польоти безпілотників над південною частиною сектора Газа і здійснюватиме їх лише на півночі анклаву протягом шести годин на день — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Ізраїль починає більш жорстку фазу війни в Газі. У новому повороті військових дій Ізраїлю фокус операцій переміщається на південні райони сектору Гази. 

Також ми писали, що армія Ізраїлю взяла під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

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