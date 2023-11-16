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ЦАХАЛ повернув під контроль порт Гази

16 листопада 2023 17:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЦАХАЛ повернув під контроль порт Гази
Бійці ЦАХАЛ. Фото: Ізраїльські ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ізраїльські війська взяли під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

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У Армії оборони Ізраїлю вказують, що порт під контроль узяли військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади і "Флотилії 13" ("Шайетет 13"). В операції також брали участьвійськовослужбовці інженерно-саперного корпусу і ВПС.

"Було знищено 10 шахт терористичних тунелів і чотири споруди, які використовувалися для терору, 10 терористів було вбито. Усі будівлі в районі порту були очищені", — повідомляє ЦАХАЛ.

Наразі відомо, що ХАМАС використовувала порт як тренувальну базу для своїх морських десантників. Вони здійснювали теракти на морі. Вони використовували гавань для прикриття своїх терактів під виглядом цивільного порту. Були взяті в роботу цивільні судна і судна поліції порту Гази.

Нагадаємо, ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази сьогодні та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Армія Ізраїлю підірвала будівлю парламенту ХАМАС у Газі. На відео, яке шириться мережею, можна побачити момент вибуху.

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