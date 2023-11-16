ЦАХАЛ вернул под контроль порт Газы

Бойцы ЦАХАЛ. Фото: Израильские СМИ

Израильские войска взяли под оперативный контроль порт Газа. До этого он был захвачен террористической организацией ХАМАС.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

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ЦАХАЛ взял под контроль порт Газы

В Армии обороны Израиля указывают, что порт под контроль взяли военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и "Флотилии 13" ("Шайетет 13"). В операции также участвовали военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС.

"Было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, которые использовались для террора, 10 террористов были убиты. Все здания в районе порта были очищены" , — сообщает ЦАХАЛ.

Известно, что ХАМАС использовала порт как тренировочную базу для своих морских десантников. Они совершали теракты на море. Они использовали гавань для прикрытия своих терактов под видом гражданского порта. Были взяты в работу гражданские судна и судна полиции порта Газа.

Напомним, израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы сегодня и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.

Армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе. На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть момент взрыва.