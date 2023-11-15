ЦАХАЛ увійшов в лікарню Аль-Шифа в Газі, що є головною ціллю операції, — Reuters

Ізраїльські війська увійшли в лікарню в Газі. Фото: Reuters

Ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази сьогодні та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Про це пише Reuters.

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Агенство пише, що ця операція викликала глобальну тривогу щодо долі тисяч мирних жителів, які опинилися всередині.

Як зазначається, лікарня Аль-Шифа в місті Газа стала основною метою вторгнення ізраїльських сил на територію. За їхніми даними, терористи ХАМАСу розташували "серце" своїх операцій у штаб-квартирі в тунелях під лікарнею.

ЦАХАЛ заявив, що під час сутички зовні лікарні було вбито кілька десятків бойовиків угруповання ХАМАС. Всередині вони виявили невстановлену зброю та "терористичну інфраструктуру".

Водночас ізраїльські військові сказали, що ніяких боїв з цивільними особами, пацієнтами чи персоналом не було. Вони також доправили інкубатори для немовлят, дитяче харчування та медичні засоби для тих, хто переховувався всередині.

"Немає місця в Газі, куди ми не могли б дістатися. Там немає схованок. Немає притулку чи притулку для вбивць ХАМАСу", — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, вітаючи вхід своїх сил до лікарні.

Він наголосив, що ЦАХАЛ дістане і ліквідує ХАМАС та поверне заручників.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю підірвала будівлю парламенту ХАМАС у Газі. На відео, яке шириться мережею, можна побачити момент вибуху.