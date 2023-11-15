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ЦАХАЛ вошел в больницу Аль-Шифа в Газе, являющуюся главной целью операции, — Reuters

15 ноября 2023 19:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦАХАЛ вошел в больницу Аль-Шифа в Газе, являющуюся главной целью операции, — Reuters
Израильские войска вошли в больницу в Газе. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы сегодня и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.

Об этом пишет Reuters.

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Агентство пишет, что эта операция вызвала глобальную тревогу по поводу судьбы тысяч оказавшихся внутри мирных жителей.

Как отмечается, больница "Аль-Шифа" в городе Газа стала основной целью вторжения израильских сил на территорию. По их данным, террористы ХАМАС расположили "сердце" своих операций в штаб-квартире в туннелях под больницей.

ЦАХАЛ заявил, что во время столкновения снаружи больницы были убиты несколько десятков боевиков группировки ХАМАС. Внутри они обнаружили неустановленное оружие и "террористическую инфраструктуру".

В то же время, израильские военные сказали, что никаких боев с гражданскими лицами, пациентами или персоналом не было. Они также доставили инкубаторы для младенцев, детское питание и медицинские средства для скрывавшихся внутри.

"Нет места в Газе, куда мы не могли бы добраться. Там нет тайников. Нет убежища или убежища для убийц ХАМАСа", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приветствуя вход своих сил в больницу.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ получит и ликвидирует ХАМАС и вернет заложников.

Напомним, что армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе. На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть момент взрыва.

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