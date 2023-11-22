Израиль договорился с ХАМАСом об освобождении заложников

Разрушенные здания в городе Газа. Фото: AP

Правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Кроме того, стороны пришли к соглашению о паузе в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Что известно о договоренностях

Согласно договоренностям, боевики ХАМАС должны освободить 50 заложников, речь идет только о гражданских — женщинах и детях, в обмен на четырехдневное прекращение огня. Освобождение заложников предполагает, что в день будут отпускаться по 12-13 человек. Первую группу могут освободить уже в четверг, 23 ноября.

В обмен на это Израиль освобождает из тюрем около палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних. Пока не указано точное количество.

Отмечается, что Израиль также согласился разрешить впустить грузовики с топливом и гуманитарной помощью в Газу. ХАМАС заявил, что в рамках режима прекращения огня Израиль прекратит полеты беспилотников над южной частью сектора Газа и будет осуществлять их только на севере анклава в течение шести часов в день — с 10:00 до 16:00.

Напомним, недавно мы писали, что Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе. В новом повороте военных действий Израиля фокус операций перемещается в южные районы сектора Газа.

Также мы писали, что армия Израиля взяла под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.